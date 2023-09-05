Душанбинская встреча диалога женщин-лидеров Центральной Азии обсудит достижение гендерного равенства в контексте адаптации к изменению климата

14 сентября в Душанбе в рамках Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии и очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала состоится Региональная встреча членов диалога женщин-лидеров Центральной Азии, передает таджикское агентство «Ховар».

Тема форума – «Достижение гендерного равенства в контексте адаптации к изменению климата в Центральной Азии».

Программа встреча предусматривает две панельные сессии, на которых будут проанализированы вопросы: «Достижение гендерного равенства в контексте адаптации к изменению климата и стихийным бедствиям в Центральной Азии» и «Экологические инициативы Центральной Азии в реализации Целей устойчивого развития».

По итогам дискуссий будут выработаны рекомендации по сотрудничеству и принято заявление в адрес глав государств.

Ожидается, что участницы Региональной встречи членов диалога женщин-лидеров Центральной Азии и официальные делегации Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана ознакомятся с выставкой народных ремёсел в Национальном музее Таджикистана, посетят комплекс «Кохи Навруз» и примут участие в культурной программе «Вечер дружбы».

Также запланировано посещение гостей Нурекской ГЭС.

Диалог женщин лидеров Центральной Азии – это неформальная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития и укрепления сотрудничества между женщинами-парламентариями региона, поддерживаемая Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), Программой развития ООН (ПРООН) и Структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины). Официально запущенный в декабре 2020 года, Диалог проходил под председательством Узбекистана в 2021 году и Туркменистана в 2022 году. ////nCa, 5 сентября 2023 г.

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