Афганистан создал условия безопасности для реализации проекта ТАПИ – и.о. министра горнорудной и нефтяной промышленности

В воскресенье, 3 сентября 2023 года, в Кабуле состоялась встреча генерального исполнительного директора «TAPI Pipeline Company Ltd» Мухамметмырат Аманова с и.о.министра горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана Шахабуддином Делаваром, сообщает афганское министерство горнорудной и нефтяной промышленности.

Руководитель проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) предоставил подробную информацию о последних продвижениях в рамках проекта. Обе стороны обсудили начало проектных работ.

Делавар поприветствовал реализацию ТАПИ в Афганистане и подчеркнул: «Мы желаем начать работу и деятельность в рамках этого проекта, потому что для реализации этого проекта предусмотрены все необходимые условия, включая надежную безопасность, и Исламский Эмират без колебаний приложит любые усилия для реализации этого проекта».

В завершении встречи обе стороны отметили значимость проекта ТАПИ и продолжения сотрудничества.

На встрече присутствовали делегации двух стран. ///nCa, 5 сентября 2023 г.