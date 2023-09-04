Аркадаг Бердымухамедов призвал к налаживанию связей между Федерацией конного спорта России и туркменскими коневодами

1 сентября, в пятницу, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Евразийской ассоциации конного спорта Мариной Сечиной.

Сечина подчеркнула, что для неё большая честь вручить Почётный сертификат Евразийской ассоциации конного спорта за создание в Туркменистане Международной академии коневодства имени Аба Аннаева

Аркадаг поблагодарил главу Евразийской ассоциации конного спорта за участие в торжественных мероприятиях в честь Дня знаний и студенческой молодёжи, отметив, что традиционные отношения между Туркменистаном и Россией основаны на принципах дружбы, доверия и взаимного уважения.

Также активно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, энергетическом и других направлениях. Особое значение придаётся межпарламентскому партнёрству.

Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что у двух стран есть большой потенциал для сотрудничества в области коневодства и конного спорта. Он отметил, что в этом направлении есть много возможностей для развития, в том числе в организации соревнований и подготовке спортсменов. Аркадаг подчеркнул важность обмена опытом в этой сфере.

Также отмечалась целесообразность налаживания связей между Федерацией конного спорта России и туркменскими коневодами. В связи с этим Туркменистан готов поддержать предлагаемые инициативы в данной сфере.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что сотрудничество в области коневодства и конного спорта, как и во всех сферах, будет эффективно развиваться. /// nCa, 4 сентября 2023 г. (источник фото – TDH)

#Туркменистан, #Россия, #коневодство, #Евразийская _ассоциация_конного_спорта