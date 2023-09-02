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Шесть школ Туркменистана получили статус Ассоциированных школ ЮНЕСКО

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Ряд общеобразовательных специализированных школ Туркменистана присоединились к сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО.

1 сентября в День Знаний и Студенческой Молодежи Постоянный координатор Организации Объединённых Наций в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко вручил соответствующие сертификаты директорам следующих школ:

  • Ашхабадская специализированная средняя школа № 140 с углублённым изучением иностранных языков, точных и естественных наук при Инженерно-технологическом университете имени Огуз хана;
  • Средняя школа № 19 Каахкинского этрапа Ахалского велаята;
  • Специализированная средняя школа № 21 с углублённым изучением естественно-научных предметов города Балканабат Балканского велаята;
  • Специализированная средняя школа № 26 с углублённым изучением английского языка, химии и биологии города Дашогуз Дашогузского велаята;
  • Специализированная средняя школа № 30 с углублённым изучением иностранных языков города Туркменабат Лебапского велаята;
  • Средняя школа № 24 для одарённых детей города Мары Марыйского велаята.

Созданная в 1953 году, сегодня Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО (САШ) объединяет более 12000 школ в 182 странах мира для общей цели — построить мир в сознании детей и молодежи.

Через конкретные действия школы-члены сети продвигают ценности ЮНЕСКО, заключающиеся в уважении прав и достоинств, гендерном равенстве, социальном прогрессе, свободе, справедливости и демократии.

Сеть действует на международном и национальном уровнях с тремя четкими приоритетами: образование в интересах устойчивого развития, воспитание глобальной гражданственности, межкультурное обучение и изучение наследия./// nCa, 2 сентября 2023 г. (источник фото – TDH)

 

 

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