В Астрахани достроили корабль для круизного туризма по Каспийскому морю

Развитие круизного туризма на Каспийском море выйдет на новый уровень с запуском лайнер «Петр Великий», который сейчас достраивается в Астрахани, Россия, и будет тестироваться на реках и морских просторах до конца года.

Судно будет пущено в эксплуатацию в 2024 года к туристическому сезону, сообщается администрация Астраханской области. На днях теплоход уже прошел по реке Волге.

Лайнер «Петр Великий» построили на производственной площадке судостроительного завода «Лотос» в Астрахани.

На судне будут работать рестораны, спа-салоны, обзорные салоны, двухуровневые солнечные палубы, тренажерные залы, бассейн и сауна. Всего на лайнере, который будет соответствовать уровню пятизвездочного отеля, – 155 кают на 310 мест. Обслуживать туристов будет персонал из 90 сотрудников, в том числе – члены экипажа.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что международные партнеры из Ирана, Туркменистана и Казахстана готовы рассмотреть создание новых круизных маршрутов.

«Петр Первый» будет следовать по Волге, Каспийскому, Азовскому и Черному морям с заходом в Актау (Казахстан), Туркменбаши (Туркменистан), Баку (Азербайджан) и Махачкалу (Дагестан, Россия).

«При создании лайнера «Петр Великий» астраханские корабелы освоили новое направление судостроения. Это позволит нашему региону принимать заказы на аналогичные работы. Готовы оказать поддержку для продолжения проекта и серийному строительству, в том числе для наших партнеров из прикаспийских государств», – подчеркнул Бабушкин. ///nCa, 31 августа 2023 г.