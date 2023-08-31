Расширение прав и возможностей молодежи в Центральной Азии: Летняя школа ОБСЕ стимулирует взаимодействие по вопросам изменения климата и безопасности в горных районах

С 17 по 26 августа 2023 года 20 молодых людей из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались в горах северного Тянь-Шаня на востоке Кыргызстана, чтобы узнать о связанных с климатом рисках безопасности в горных районах и обсудить инновационные решения и коллективные действия по снижению этих рисков.

Летняя школа была организована Офисом координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (OCEEA) в сотрудничестве с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке, Высокогорным научным центром Тянь-Шаня, неправительственной организацией “Студенты Кыргызстана за зеленую экономику” и базирующимся в Берлине аналитическим центром adelphi.

“В ОБСЕ мы уделяем все больше и больше внимания голосам молодежи. Мы предпринимаем шаги, чтобы интегрировать взгляды молодежи в дебаты по вопросам безопасности и способствовать их вовлечению и вкладу в укрепление безопасности и стабильности”, – отметил Игли Хасани, координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ.

Привлекая внимание к проблемам, связанным с климатом в регионе Центральной Азии, включая в условиях горного рельефа и ледников, Хасани упомянул решение Совета министров ОБСЕ от 2021 года об изменении климата и важную роль молодежи в решении климатических проблем. «Молодые люди являются новаторами, проводниками перемен и движущей силой устойчивого к изменению климата и мирного будущего», – сказал он.

Программа летней школы включала лекции, интерактивные дискуссии, совместную групповую работу и увлекательные экскурсии на ледник Кара-Баткак. Этот опыт позволил участникам получить представление о воздействии изменения климата на горные экосистемы и на средства к существованию местных сообществ, которые зависят от этих богатых экосистем.

Вслед за первой Региональной молодежной конференцией по изменению климата, организованной ОБСЕ в октябре 2022 года в Бишкеке, Кыргызстан, летняя школа способствовала налаживанию связей и обмену мнениями между молодыми людьми по всей Центральной Азии по вопросам изменения климата. Летняя школа также способствовала выработке ряда предложений для действий под руководством молодежи в таких областях, как устойчивость к изменению климата, адаптация, и смягчение последствий с уделением особого внимания горным районам.

Центральноазиатская региональная молодежная летняя школа по изменению климата и безопасности в горных районах была организована в рамках проекта ОБСЕ “Усиление мер реагирования на риски безопасности, связанные с изменением климата в Юго-Восточной Европе, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии”, который реализуется в партнерстве с adelphi и в тесном сотрудничестве с полевыми миссиями ОБСЕ.

Проект финансируется Андоррой, Австрией, Чехией, Финляндией, Францией, Германией, Италией, Японией, Лихтенштейном, Люксембургом, Норвегией, Польшей, Швецией, Швейцарией и Соединенными Штатами. ///ОБСЕ, 30 августа 2023 г. (источник фото – ОБСЕ/Даниил Мекен)