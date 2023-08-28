ФАО: Искусственный ледник помогает горной киргизской деревне удовлетворить потребности в воде

Как принято в Киргизии, Манзура Оролбаева встречает гостей домашним хлебом и топленым маслом в пиале. Хлеб выпечен из зерна, выращенного на собственных полях, а масло получено из молока разводимых на собственной ферме коров.

Сельское хозяйство – основной источник дохода и пропитания для большой части местного населения в этой горной деревушке Кара-Дёбё на юге Киргизии, но из-за засушливого климата и нехватки пахотных земель выращивать здесь урожай трудно. В частности, доступ к воде представляет собой непростую задачу.

Для Манзуры ближайший источник воды – это горный ручей, расположенный в двух километрах от ее деревни. Чтобы обеспечить людей, скот и посевы на ферме достаточным количеством воды 63‑летняя женщина вместе со своими близкими была вынуждена ходить к нему по нескольку раз в день.

“Можно обойтись без газа; без интернета, но прожить без воды нельзя”, – делится Манзура.

Острая нехватка воды ощущается не только в Кара-Дёбё, но и во многих других деревнях данного засушливого региона. Зимы здесь холодные и практически бесснежные, а лето жаркое и почти без осадков. Основными источниками воды являются горные ручьи, но они зачастую расположены в труднодоступных участках.

Киргизия – высокогорная страна, и здесь остро ощущаются последствия изменения климата. Колебания температуры приводят к непредсказуемому выпадению осадков, а более частые пики по температурным показателям являются причиной засушливости (аридности) и засухи, особенно на горных пастбищах.

Для того чтобы повысить невосприимчивость местного населения к подобным аномальным погодным условиям, эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) предложили создать в регионе искусственный ледник в рамках проекта “Совместное процветание через сотрудничество в приграничных регионах Кыргызстана и Узбекистана”.

Получая финансовую поддержку от Фонда миростроительства Организации Объединенных Наций, проект реализуется ФАО совместно с Фондом Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА) и нацелен на усиление межгосударственного социально‑экономического сотрудничества, а также сотрудничества по вопросам окружающей среды между Узбекистаном и Киргизией; также проект нацелен на укрепление взаимного доверия между местными властями, жителями и организациями гражданского общества. В проекте используются методы ведения климатически оптимизированного сельского хозяйства с целью сохранения и устойчивого развития общих природных ресурсов.

Создание ледника было частью проекта ФАО/ЮНФПА, финансируемого Фондом миростроительства Организации Объединенных Наций. В рамках проекта применяются методы и новаторские подходы к ведению сельского хозяйства с учетом климатических условий, что способствует сохранению общих природных ресурсов и усилению межгосударственного сотрудничества между Узбекистаном и Киргизией. ©ФАО/Евгений Печурин

По словам Манзуры Оролбаевой, многие восприняли идею с искусственным ледником как шутку, но жители деревни Кара-Дёбё поддержали инициативу.

“Если мы не будем поливать огород, все засохнет. Мы останемся без средств к существованию и нам нечем будет кормить скот”, – рассказывает Манзура.

Жители деревни сами взялись за обустройство ледника при технической и финансовой поддержке со стороны ФАО. Сначала был проложен подземный трубопровод. Буквально за неделю 55 человек вручную выкопали траншею и проложили трубопровод от горного ручья до места выпаса скота. Конец трубопровода затем был поднят на 20 метров над уровнем земли.

В то время, как данные работы шли своим ходом, дом Манзуры превратился в своего рода штаб, в котором жители деревни планировали ход работ. Хозяйка угощала всех, кто копал траншею, чаем и домашней выпечкой.

Зимой ледник сформировался. Вода из трубопровода начала замерзать и медленно превращаться в огромную ледяную башню. Затем в течение летних месяцев ледяная гора медленно таяла, обеспечивая местных жителей постоянным доступом к пресной воде для орошения и для собственных нужд.

Жители деревни самостоятельно построили искусственный ледник, вручную вырыв траншею и проложив трубопровод, один конец которого был поднят над поверхностью земли. Зимой ледник сформировался; летом лед тает, тем самым обеспечивая местным жителям постоянный доступ к пресной воде. ©ФАО

В течение первой зимы ледник разросся до более чем 70 тысяч кубических метров льда. Этой воды достаточно, чтобы заполнить 100 футбольных полей.

“Сейчас наш опыт заинтересовал жителей других деревень, которые сначала не верили нам”, – рассказывает Манзура. И добавляет: “Возможно, в следующем году в нашем регионе появятся другие искусственные ледники. Потому что вода – это жизнь”.

Местные власти планируют установить еще один ледник на бюджетные средства.

В Киргизстане ФАО поддерживает несколько проектов по борьбе с нехваткой воды и оказанию помощи жителям деревень в ее разумном использовании. Например, в Кочкорском районе Нарынской области Киргизской Республики при техническом и финансовом содействии ФАО недавно была внедрена электронная система полива и учета воды. Цифровые технологии, подобно этой, не только помогли рационально распределить воду, но также прекратить конфликты между фермерами из-за этого жизненно необходимого ресурса. ///Первоначально опубликовано ФАО, 21 августа 2023 г. (Ссылка: https://www.fao.org/fao-stories/article/ru/c/1648996/ )

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