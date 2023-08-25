Создание историй для изменения поведения: ЮНИСЕФ организовал семинар по мультиплатформенному цифровому повествованию в Туркменистане

Как сделать так, чтобы Ваш голос был услышан в мире, насыщенном информационной перегрузкой, фоновым шумом и людьми, у которых постоянно сокращается объем внимания? Как рассказать историю, которая не только привлечет внимание, но и заставит Вас остановиться, задуматься, вдохновит и убедит Вас в необходимости внести значимые изменения в свою жизнь? Этот вопрос мы задали экспертам СМИ в Туркменистане. В Туркменистане, группа специалистов средств массовой информации и представителей общественного здравоохранения нашла ответ на семинаре, посвященном искусству повествования в эпоху цифровых технологий, сделав его увлекательным, увлекательным и вдохновляющим на новые подходы.

С 16 по 18 августа команда из различных специалистов, включая национальные СМИ, молодых журналистов-фрилансеров и лидеров мнений в социальных сетях, собралась на трехдневный семинар по мультиплатформенному цифровому повествованию, организованный Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане. ЮНИСЕФ провел данный семинар в рамках Проекта реагирования на COVID-19 в Туркменистане, финансируемого Всемирным банком.

В этом путешествии их сопровождал Аким Могаджи – имя, которое отражает опыт в сфере медиапроизводства, обучения и наставничества по всему миру, в Африке, Европе, Америке, и не новичок в Туркменистане. Благодаря ауре знаний, накопленных за годы создания инновационного медиа-контента, феноменальное уменнию Акима дежаться на публике, подготовило почву для чудесного и захватывающего опыта.

День первый: распутывание нитей повествования

В первый день участники исследовали нюансы цифрового повествования в очень неформальной, веселой и непринужденной атмосфере. Через призму юмора, эмоций и достоверности, копая глубже и ища то, что действительно может найти отклик у людей, участники отправились в путешествие, чтобы понять суть эффективных повествований. Смех и глубокие размышления смешивались в воздухе в сочетании с бурным обсуждением во время перерыва на кофе, когда участники погружались в искусство вовлечения аудитории, даже в самые сжатые временные рамки.

В этом творческом соревновании участники заложили основу для мультиплатформенного повествования, сосуда для воздействия на общество и информирования о рисках.

День второй: Формирование совместного творчества

На второй день сценарий изменился: участники превратились из учеников в творцов. Пространство семинара кипело от объединенной энергии сотрудничества, подпитываемой разнообразием талантов и опыта работы с платформами, поскольку участники были разделены на три группы, каждой из которых было поручено создать цифровую раскадровку и контент-проект. Объединение умов и навыков из разных сфер деятельности – представители Министерства здравоохранения, члены Государственного комитета по телевидению, цифровые писатели, копирайтеры, иллюстраторы, лидеры мнений в социальных сетях, фотографы, веб-дизайнеры – сформировало команды, которые обещали разнообразие точек зрения, взглядов, мнений – но имеющие общую страсть, целеустремленность и мотивацию.

Аким Могаджи предоставил необходимые советы, идеи и задачи для создания мультиплатформенного контента, который нашел бы отклик у цифровой аудитории. У участников было 24 часа, чтобы воплотить свои замыслы в реальность. В процессе они объединили идеи, слова и визуальные эффекты, чтобы создать истории, которые оставят неизгладимое впечатление.

«Сегодня мы увидели несколько прекрасных примеров того, как цифровые иллюстрации в сочетании со звуками могут рассказать эмоциональную историю. Я нашла не просто знания, но и вдохновение. Когда мы углубились в глубь повествования, я поняла, что каждый штрих и каждое слово имеют силу формировать миры», — рассказала Ширин Бегмырадова, иллюстратор из Ашхабада.

День третий: Презентация цифровых шедевров

В последний день три группы представили свой цифровой продукт — повествования, выходящие за пределы экранов, готовые оставить свой след на различных платформах и сообществах. Одна группа продемонстрировала невероятную новую концепцию дизайна и художественной формы, другая — исключительную способность использовать сюжетную линию на различных платформах, таких как печать, видео, почта и радио, а третья — невероятный подход, достойный кандидата на стартап в частном секторе.

Каждое из выступлений было уникальным и впечатляющим. От пиксельного танца иллюстраций до лирических повествований — каждое произведение было свидетельством вновь обретенных навыков и вдохновения участников. Эти цифровые продукты, пропитанные сутью учений семинара, были готовы проникнуть в сердца и умы населения.

«Удивительно, что мои фотографии уже являются цифровым продуктом, который может оказать большое влияние при рассказе истории. За 24 часа мы придумали идею экологичной моды, чтобы побудить местных жителей потреблять меньше одежды, а вместо этого использовать винтажные наряды или перепроектировать одежду своих бабушек для более экологичного будущего. Мы представили свой проект, и наша группа была номинирована как лучшая предпринимательская идея». – сказала Бахар Бегниязова, фотограф-фрилансер из Лебапского велаята.

Эта инициатива, проведенная под руководством ЮНИСЕФ не просто дала специалистам средств массовой информации новые навыки — она вырастила сообщество повествователей, которые владеют ключами к значимым изменениям. ///ЮНИСЕФ Туркменистан, 25 августа 2023 г.

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