Аким Могаджи проводит семинар ЮНИСЕФ по цифровым мультиплатформенным медиа в Ашхабаде

Тарик Саиди

Аким Могаджи хорошо известен среди профессионалов и студентов, изучающих медиа, и в значительной степени широкой общественности по всему миру. Он сделал почти все, о чем мечтают люди из средств массовой информации и шоу–бизнеса, и даже больше.

Он прибыл в Ашхабад для проведения семинара, организованного ЮНИСЕФ для государственных и частных СМИ Туркменистана. В течение трех дней – 16-18 августа 2023 года – участников мероприятия ожидается весьма насыщенное и интересное взаимодействие с Акимом.

Мы надеемся опубликовать отчет в конце семинара, но сейчас нам не терпится немного прокомментировать подход Акима Могаджи, который можно назвать «методом вне метода».

Очевидно, что на таком структурированном мероприятии, как этот семинар ЮНИСЕФ, Аким знает, куда двигаться. Однако маршрут он, похоже, выбирает на ходу.

Благодаря своему умению задавать вдохновляющие вопросы, Акиму без особых усилий удалось выявить лучшее в каждом участнике в начале семинара 16 августа 2023 года. Поскольку эти вопросы должны были быть обдуманы и сформулированы в быстрой последовательности во время беседы, мы называем это методом вне метода.

Такой инструмент полезен в двух важных отношениях.

Для Акима это стало отправной точкой для налаживания беседы, которая приведет к связному повествованию к концу семинара.

Для участников это свежий взгляд на сильные стороны друг друга, создание пространства для любых видов интерактивной работы. Представители СМИ в Ашхабаде, безусловно, знают друг друга, но знакомство в начале семинара скорее обновило восприятие. Это тоже часть методики Акима.

На самом деле, путь от метода к бессистемности доступен не каждому – Аким Могаджи овладел им в совершенстве.

Здесь мы представляем несколько фотографий с первого дня семинара. Некоторые из фотографий, которые мы включаем сюда, предназначены для того, чтобы показать огромные возможности выразительного лица Акима, одного из главных достоинств эксперта:

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