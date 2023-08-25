Проект ТАПИ в реализации – Пакистан и Туркменистан договорились ускорить строительство газопровода

Пакистан и Туркменистан в четверг приняли решение ускорить реализацию проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщают пакистанские новостные агентства со ссылкой на министерство энергетики Пакистана.

Посол Туркменистана в Исламабаде Атаджан Мовламов встретился с временным федеральным министром энергетики Пакистана Мухаммедом Али в четверг, 24 августа. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Мухаммед Али подчеркнул жизненно важную роль газа в экономике Пакистана. “В связи с растущим спросом страны на энергоносители к таким проектам необходим активный подход”, – сказал он. Чиновник подтвердил приверженность Пакистана проекту ТАПИ.

В ходе встречи стороны договорились о проведении на регулярной основе заседаний рабочей группы для рассмотрения хода реализации проекта газопровода ТАПИ.

“Проект прогрессирует в правильном направлении и принесет свои плоды. В этой связи ожидается, что Соглашение с правительством принимающей страны (HGA) будет заключено на основе взаимного консенсуса в октябре”, – продолжил министр.

Кроме того, Мухаммед Али отметил, что рабочая группа по проекту передачи электроэнергии Туркменистан-Афганистан-Пакистан (TАП) намерена проводить регулярные заседания для ускорения осуществления проекта.

В июне этого года Туркменистан и Пакистан подписали План совместной ускоренной реализации проекта газопровода ТАПИ. В плане подчеркивается приверженность правительств участвующих стран поддержке и содействию проекту. Документ служит дорожной картой для успешной реализации проекта газопровода ТАПИ. Он обеспечивает всеобъемлющую основу для координации, сотрудничества и своевременного завершения ключевых мероприятий. ///nCa, 25 августа 2023 г. (источник фото – APP)

#ТАПИ, #Пакистан, #Туркменистан, #газ