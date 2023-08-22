В Туркменистане прошел форум по случаю присоединения Молодежной организации к Глобальному Молодежному Сообществу ЮНЕСКО



Торжественный форум «Туркменистан–ЮНЕСКО: роль туркменской молодёжи в активизации стратегического сотрудничества с Глобальным Молодёжным Сообществом» состоялся в Ашхабаде, в понедельник, 21 августа, по случаю принятия Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули в официальные члены Глобального Молодёжного Сообщества ЮНЕСКО, сообщает TDH.

Перед началом форума его участники ознакомились со специально организованной выставкой, на которой были представлены книги Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага, национальные ценности, включённые в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, рукописи Махтумкули Фраги, сборники его стихотворений, изданные на туркменском и иностранных языках, предметы декоративно-прикладного искусства и т.д.

Выступавшие подчёркивали, что принятие Молодёжной организации Туркменистана, с гордостью носящей имя великого поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, в членство Глобального Молодёжного Сообщества ЮНЕСКО стало очевидным признанием заслуг страны в деле укрепления международного молодёжного диалога.

В Туркменистане молодёжная политика является важнейшим приоритетом развития страны. Сегодня Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули осуществляет активное международное сотрудничество в целях обмена опытом, выявления способностей и талантов молодёжи страны, их социальной поддержки, стимулирования предпринимательской и творческой деятельности.

С целью укрепления правовой основы проводимой работы принят в новой редакции Закон «О государственной молодёжной политике», а также утверждены Государственная программа в области государственной молодёжной политики Туркменистана на 2021–2025 годы, Стратегия международного сотрудничества молодёжи Туркменистана на 2023–2030 годы.

Большие возможности открываются перед туркменской молодёжью и с учётом более тесного сотрудничества с Глобальным Молодёжным Сообществом, которое призвано стимулировать и обеспечивать глубокое вовлечение молодых в интересные и перспективные проекты в рамках ЮНЕСКО. ///nCa, 22 августа 2023 г. (источник фото – TDH)

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