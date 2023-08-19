Туркменистан и Южная Корея обсуждают возможности сотрудничества в ИКТ сфере

17 августа 2023 года в режиме видеоконференции состоялась встреча между представителями Агентства “Туркменарагатнашык” (Туркмен связь) и руководством корейской компании “LS Cable & System”, сообщает туркменское посольство в Сеуле.

В ходе встречи стороны обсудили возможности реализации совместных проектов в области информационно-коммуникационных технологий, а также участие “LS Cable & System” в различных проектах, которые осуществляются в Туркменистане.

Особое внимание стороны уделили проектам, которые реализуются в умном городе Аркадаг. Город, как известно, полностью основан на цифровых, информационных и коммуникационных инновациях, а также “зеленых” технологиях.

“LS Cable & System” – южнокорейская компания, которая была основана в 1962 году и является одним из крупнейших производителей кабелей в мире. Компания производит силовые и телекоммуникационные кабели и системы, а также интегрированные модули и сопутствующее промышленное оборудование.

LS Cable & System предоставляет инженерные услуги, монтаж и ввод в эксплуатацию высоковольтных и сверхвысоковольтных стационарных линий связи, а также выполнение проекта подводного кабеля “под ключ”. ///nCa, 19 августа 2023 г.