Афганистан и Туркменистан достигли соглашения по проекту передачи электроэнергии в Герат, заявляет афганская энергетическая компания

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), энергетическая компания Афганистана, и официальные лица Государственной электроэнергетической корпорации “Туркменэнерго” завершили встречу , посвященную обсуждению проекта по передаче электроэнергии на подстанцию Нур уль-Джихад в Герате.

Раунд переговоров завершился подписанием совместного протокола между генеральным директором DABS и техническими представителями «Туркменэнерго», сообщает DABS.

В ходе недавних совместных технических обсуждений между официальными лицами Da Afghanistan Breshna Sherkat и технической делегацией “Туркменэнерго” обсуждались различные темы, связанные с проектом расширения электроснабжения подстанции Нур уль-Джихад.

В частности, речь шла о сроках начала проекта, связанных с этим расходах, мерах безопасности и о вопросах страхования.

Обе стороны достигли условного соглашения по различным аспектам проекта. В связи с этим были внесены некоторые изменения в предыдущее соглашение, а компании-подрядчику было предоставлено время для подготовки необходимой документации, говорится в сообщении DABS.

В январе этого года DABS и корпорация “Туркменэнерго” подписали контракт на расширение подстанции Нур уль-Джихад со 110 кВ до 220 кВ. С завершением строительства ЛЭП 500 кВ и подстанции Нур уль-Джихад объем электроэнергии, импортируемой из Туркменистана в Афганистан, увеличится на 110 мегаватт. ///nCa, 15 августа 2023 года [источник фото – DABS]

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