Передача электроэнергии из Туркменистана в Герат является важным жизненно важным проектом, считают в Афганистане

Энергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) и официальные лица Государственной электроэнергетической корпорации “Туркменэнерго” встретились, чтобы обсудить технические аспекты проекта по передаче электроэнергии на подстанцию Нур уль-Джихад в Герате, сообщается в пресс-релизе DABS.

Повестка дня встречи включала такие вопросы, как проектные изыскания, подготовка документации, безопасность, страхование и другие технические аспекты.

По сообщению DABS, по итогам технических сессии стороны представят свои предложения и идеи.

«Проект по передаче электроэнергии из Туркменистана на подстанцию Герат Нур уль-Джихад является важным жизненно важным проектом, поскольку он решит проблемы с электроснабжением в северо-западной зоне. Da Afghanistan Breshna Sherkat решительно выступает за немедленное начало этого важного проекта», – подчеркивают в DABS.

В мае 2023 года DABS заявила, что проект по передаче электроэнергии стоимостью 3,2 миллиона долларов США будет реализован Туркменистаном и профинансирован DA Breshna Sherkat.

В январе этого года DABS и корпорация “Туркменэнерго” подписали контракт на расширение подстанции Нур уль-Джихад со 110 кВ до 220 кВ. С завершением строительства ЛЭП 500 кВ и подстанции Нур уль-Джихад объем электроэнергии, импортируемой из Туркменистана в Афганистан, увеличится на 110 мегаватт. ///nCa, 10 августа 2023 года

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