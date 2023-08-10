Туркменистан и Казахстан обсуждают сотрудничество в области образования

В среду, 9 августа, Посол Туркменистана в Казахстана Батыр Реджепов встретился с Председателем правления Центра международных программ «Болашак» Олжасом Сакеновым, сообщается туркменская дипмиссия в Казахстане.

Участники встречи подчеркнули поступательное развитие двусторонних отношений стран в научно-образовательной сфере, а также обменялись мнениями по вопросам наращивания потенциала партнерских программ университетов Туркменистана и Республики Казахстан путем организации научных стажировок для повышения квалификации научно-технических кадров.

В свою очередь, руководитель казахстанской международной стипендиальной программы «Болашак» О.Сакенов отметил о намерении казахстанской стороны принят участие в Международной выставке и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», которое пройдет с 10-12 октября 2023 года в Ашхабаде.

По словам собеседника, данная международная площадка позволит делегации из Республики Казахстан подробно рассказать об образовательных программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и второго высшего образования в учебных заведениях Казахстана.

Вместе с этим для популяризации казахстанского образования стороны обсудили вопросы проведения образовательных выставок “Дни образования Казахстана за рубежом”.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.

Основным предметом деятельности АО «ЦМП» является осуществление комплекса мероприятий по международным программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом, в том числе международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак». АО «Центр международных программ» администрирует программу «Болашак», научные стажировки, а также межправительственные гранты. Центром проводится прием документов, конкурсный отбор.///nCa, 10 августа 2023 г.

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