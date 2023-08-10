Центральная Азия и надвигающаяся лавина сроков погашения корпоративных долгов в США

Анализ nCa

В США надвигается лавина сроков погашения корпоративного долга. Это создаст сочетание вызовов и возможностей для Центральной Азии.

Во-первых, давайте рассмотрим вопрос о сроках погашения корпоративного долга в США.

Goldman Sachs прогнозирует, что срок погашения корпоративного долга в размере 230 миллиардов долларов США намечен до конца 2023 года, 790 миллиардов долларов США – в 2024 году и 1,07 триллиона долларов США – в 2025 году, что в совокупности составляет 16% всего корпоративного долга. По данным Goldman, корпоративный долг на сумму еще на 4 с лишним триллиона долларов США должен будет погашен с 2026 по 2030 год.

С сегодняшнего дня и до конца 2030 года общий размер погашения корпоративного долга составит почти 6 трлн долларов США.

Владельцам долгов придется либо прибегнуть к краткосрочным дорогостоящим займам, либо столкнуться с риском разорения.

Процентные ставки в США сейчас находятся на уровне 5,25-5,50% и потенциально могут вырасти еще больше, поскольку Федеральная резервная система продолжает бороться с инфляцией, риски рефинансирования станут более выраженными, особенно в течение следующих двух лет.

Это повлияет на рынок труда. — Goldman Sachs предупреждает, что рефинансирование корпоративного долга США приведет к сокращению капитальных затрат и потере около 5000 рабочих мест в месяц в 2024 году. Эта цифра может удвоиться в 2025 году до 10 000 рабочих мест в месяц, если процентные ставки останутся повышенными на их текущем уровне.

Ян Хатциус, главный экономист Goldman Sachs, рассказал The Wall Street Journal: «Мы обнаружили, что на каждый дополнительный доллар процентных расходов фирмы снижают свои капитальные затраты на 10 центов, а затраты на рабочую силу – на 20 центов».

Высокая корпоративная задолженность влечет за собой более высокие процентные расходы и, следовательно, меньше денег, доступных для инвестиций. Фирмам с высоким уровнем задолженности также труднее получать новые средства из внешних источников из-за более высокого риска дефолта.

Это стало источником некоторой обеспокоенности, поскольку чрезмерный долг может привести компании к финансовому кризису, и этот кризис может распространиться на экономику в целом. Люди особенно чувствительны к этому из-за той роли, которую долг играл в прошлых кризисах, таких как финансовый кризис, достигший своего пика осенью 2008 года.

Общий корпоративный долг в первом квартале 2018 года составил почти 19,6 трлн долларов США. Ко второму кварталу 2022 года он вырос примерно до 23,9 трлн долларов США. Из них 16,3 трлн долларов США составили долговые обязательства, выпущенные финансовыми корпорациями.

Лимит долга – это максимальный размер долга, который экономика может вынести без коллапса. Для США этот лимит составляет 31,4 трлн долларов, т.е. долговой лимит ограничивает общую сумму допустимого непогашенного федерального долга США. США достигли этого предела — 31,4 трлн долларов — 19 января 2023 года, но Министерство финансов предпринимает ряд “чрезвычайных мер”, чтобы лимит долга еще не стал обязательным.

Соотношение долга Соединенных Штатов к ВВП на конец 2022 финансового года составляло 97 процентов. Хотя этот показатель немного снизился по сравнению со 100 процентами в 2020 году, достигнув 74-летнего максимума, финансовые перспективы страны по-прежнему находятся на неустойчивом пути. Государственный долг вот-вот превысит ВВП в 2024 году и вырастет до 119 процентов в 2033 году.

Выражаясь футбольным языком, и корпоративный долг, и государственный долг США находятся в красной зоне.

Мы уверены, что компетентные команды в государственном и частном секторах найдут решение до того, как ситуация начнет развиваться по принципу снежного кома.

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По крайней мере, в ближайшие пару лет США, возможно, не будут привлекательным местом для инвесторов, за исключением некоторых отдельных областей.

Поскольку природа не терпит вакуума, инвесторы будут искать инвестиционные возможности в другом месте.

Центральная Азия может подтвердить свою репутацию привлекательного региона для инвесторов.

Для этого главным было бы упорядочить налоговую экосистему по всему региону – инвесторы должны иметь возможность распределять свои объекты по нескольким странам региона.

Также будет необходимо улучшить дружелюбную атмосферу для инвесторов. Это будет включать в себя преференциальный визовый режим для инвесторов, свободу нанимать специалистов из любой точки мира, наличие жилья в аренду или по крайней мере без особых проблем, защиту от любого вмешательства, если они соблюдают правила и закон и т. д.

Продолжительные сокращения рабочих мест, связанные с растущими сроками погашения корпоративного долга, возможно, приведут к уменьшению количества денег в обращении. Сокращение денежной массы в обращении может иметь несколько последствий, включая дезинфляцию (снижение инфляции) или дефляцию (падение цен). — На рынке могут появиться больше товаров и услуг по доступно низким ценам.

Это временно снизит перспективы экспорта товаров и продукций из Центральной Азии в США. В настоящее время Центральной Азии необходимо будет изучить другие рынки для всего, что она может экспортировать.

Важным уроком для Центральной Азии является то, что нынешняя экономическая модель США не совсем подходит для эксперимента по ее внедрению в регионе. Было бы целесообразно продолжать использовать модель смешанной экономики, внося корректировки по мере необходимости. /// nCa, 10 августа 2023 г.

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