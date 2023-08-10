IKA и Туркменистан обсуждают подготовку к Чемпионату мира по курашу

8 августа 2023 г. в Ашхабаде, между представителями IKA (Международная Ассоциация Кураша) и Туркменистана прошла встреча, посвящённая подготовке к предстоящему чемпионату мира по Курашу, который примет столица Туркменистана, Ашхабад.

Во встрече со стороны Международной Ассоциации Кураша приняли участие генеральный секретарь IKA Мохаммад Реза Нассири, глава администрации IKA Мансур Мирзаев и технический директор IKA Рави Капур.

С туркменской стороны их тепло встретили: председатель антидопингового агентства Туркменистана Артыкова Лейли, генеральный секретарь федерации Кураш Туркменистана Аталиев Авезмухаммет, представитель Государственного комитета по физической культуре и спорта Туркменистана, отдела спорта и высших достижений Аннаев Довлетгелди и председатель организационного по проведению Чемпионата мира по Курашу и сотрудник Государственного комитета по физической культуре и спорта Туркменистана Одеев Оразмухаммет.

Встреча прошла в здании Олимпийского комитета Туркменистана. На встрече была презентована организационная работа и обсуждены вопросы, касающиеся подготовки к чемпионату.

Чемпионат мира по курашу запланирован на 23-28 ноября 2023 года.

Чемпионат станет крупным спортивным событием для Туркменистана, и правительство стремится обеспечить наилучшие условия для спортсменов и зрителей. Встреча между IKA и Туркменистаном стала позитивным шагом в подготовке к чемпионату, и очевидно, что обе стороны прилагают все усилия, чтобы мероприятие прошло успешно. ///nCa, 10 августа 2023 г. (источник фото – IKA)