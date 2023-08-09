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Как Туркменистан работает над реализацией цели № 2 ЦУР «Ликвидация голода»?

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После десятилетия спада числа людей, страдающих от голода, в 2015 году количество голодающих начало снова расти. По текущим оценкам ООН, в мире голодают почти 690 миллионов человек, или 8,9 процента населения мира. Это на 10 миллионов человек больше, чем в прошлом году, и на 60 миллионов больше, чем пять лет назад.

Цель 2 глобальной повестки развития до 2030 года предполагает решение ряда конкретных задач. В их числе: обеспечить всем доступ к безопасной и питательной пище, покончить со всеми формами недоедания, удвоить продуктивность сельского хозяйства и обеспечить создание устойчивых систем продуктов питания.

В Туркменистане работа в рамках Цели 2 ведётся по двум направлениям: обеспечение рационального питания и обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

С февраля 2020 года в стране действует «Национальная программа по здоровому питанию населения Туркменистана на 2020–2025 годы». Принятые в ее рамках меры достигли хороших результатов по ряду индикаторов. В частности, сохраняется тенденция к снижению задержки роста у детей в возрасте до 5 лет и распространённости ожирения.

Обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства – второе направление государственной политики в рамках Цели 2. В русле реализуемой аграрной политики правительство Туркменистана принимает ряд мер, включая:

  • поддержка отечественных производителей сельскохозяйственной продукции путем предоставления субсидий, кредитов и налоговых льгот.
  • развитие экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции
  • замещение импорта продукцией местного производства, расширение экспортного потенциала.
  • Строительство современных животноводческих комплексов, тепличных хозяйств, мукомольных производств, предприятий по выпуску широкой номенклатуры продукции пищевой промышленности.

Для поддержки частных производителей мяса птицы и яиц Правительством Туркменистана было простимулировано выращивание в стране кормового зерна, кукурузы и сои. Начиная с 2019 года впервые частные производители приступили к производству по госзаказу сельхозпродукции, получив участки из специальных земельных фондов сельскохозяйственного назначения. Эти и другие меры позволили увеличить долю негосударственного сектора в стоимости произведённой продукции сельского хозяйства и снизить рыночные цены.

В стране пристальное внимание уделяется рациональному использованию почвенных ресурсов и повышению эффективности орошаемого земледелия. В последние годы земледельческая отрасль осуществляет переход от экстенсивных методов (расширение посевных площадей) ведения хозяйства к интенсивному пути (рост урожайности). Часть посевных площадей из-под зерновых (в связи с достижением продовольственной безопасности) передана под посевы овощей, картофеля, плодов и ягод.

Внедрению новых технологий будет служить подписанный с компанией «John Deere WalldorfGmbH & Co. KG» Меморандум по внедрению цифровой электронной системы управления в сельхозтехнику и оборудование в сельскохозяйственной отрасли на период 2020–2030 годы.

Развитие сельскохозяйственного комплекса продолжится в рамках Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах. В ней предусмотрены следующие меры:

  • Увеличение производства импортозамещающих продовольственных товаров и повышение производительности труда в сельском хозяйстве
  • Внедрение новейших технологий и современных методов производства
  • Расширение собственной семеноводческой и кормовой базы
  • Внедрение водосберегающих технологий полива
  • Развитие ветеринарных услуг
  • Развитие аграрной науки
  • Цифровизация всех отраслей агропромышленного комплекса
  • Сохранение практики льготного кредитования в сельхозпроизводстве. ///nCa, 9 августа 2023 г.

 

#ЦУР2, #Туркменистан, #устойичвое_развитие, #сельское_хозяйство, #продовольственная_безопасность

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