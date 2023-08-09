Как Туркменистан работает над реализацией цели № 2 ЦУР «Ликвидация голода»?

После десятилетия спада числа людей, страдающих от голода, в 2015 году количество голодающих начало снова расти. По текущим оценкам ООН, в мире голодают почти 690 миллионов человек, или 8,9 процента населения мира. Это на 10 миллионов человек больше, чем в прошлом году, и на 60 миллионов больше, чем пять лет назад.

Цель 2 глобальной повестки развития до 2030 года предполагает решение ряда конкретных задач. В их числе: обеспечить всем доступ к безопасной и питательной пище, покончить со всеми формами недоедания, удвоить продуктивность сельского хозяйства и обеспечить создание устойчивых систем продуктов питания.

В Туркменистане работа в рамках Цели 2 ведётся по двум направлениям: обеспечение рационального питания и обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

С февраля 2020 года в стране действует «Национальная программа по здоровому питанию населения Туркменистана на 2020–2025 годы». Принятые в ее рамках меры достигли хороших результатов по ряду индикаторов. В частности, сохраняется тенденция к снижению задержки роста у детей в возрасте до 5 лет и распространённости ожирения.

Обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства – второе направление государственной политики в рамках Цели 2. В русле реализуемой аграрной политики правительство Туркменистана принимает ряд мер, включая:

поддержка отечественных производителей сельскохозяйственной продукции путем предоставления субсидий, кредитов и налоговых льгот.

развитие экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции

замещение импорта продукцией местного производства, расширение экспортного потенциала.

Строительство современных животноводческих комплексов, тепличных хозяйств, мукомольных производств, предприятий по выпуску широкой номенклатуры продукции пищевой промышленности.

Для поддержки частных производителей мяса птицы и яиц Правительством Туркменистана было простимулировано выращивание в стране кормового зерна, кукурузы и сои. Начиная с 2019 года впервые частные производители приступили к производству по госзаказу сельхозпродукции, получив участки из специальных земельных фондов сельскохозяйственного назначения. Эти и другие меры позволили увеличить долю негосударственного сектора в стоимости произведённой продукции сельского хозяйства и снизить рыночные цены.

В стране пристальное внимание уделяется рациональному использованию почвенных ресурсов и повышению эффективности орошаемого земледелия. В последние годы земледельческая отрасль осуществляет переход от экстенсивных методов (расширение посевных площадей) ведения хозяйства к интенсивному пути (рост урожайности). Часть посевных площадей из-под зерновых (в связи с достижением продовольственной безопасности) передана под посевы овощей, картофеля, плодов и ягод.

Внедрению новых технологий будет служить подписанный с компанией «John Deere WalldorfGmbH & Co. KG» Меморандум по внедрению цифровой электронной системы управления в сельхозтехнику и оборудование в сельскохозяйственной отрасли на период 2020–2030 годы.

Развитие сельскохозяйственного комплекса продолжится в рамках Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах. В ней предусмотрены следующие меры:

Увеличение производства импортозамещающих продовольственных товаров и повышение производительности труда в сельском хозяйстве

Внедрение новейших технологий и современных методов производства

Расширение собственной семеноводческой и кормовой базы

Внедрение водосберегающих технологий полива

Развитие ветеринарных услуг

Развитие аграрной науки

Цифровизация всех отраслей агропромышленного комплекса

Сохранение практики льготного кредитования в сельхозпроизводстве. ///nCa, 9 августа 2023 г.

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