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Канадская компания получила первую лицензию на добычу лития в Казахстане

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Канадская компания Condor Energies Inc., базирующаяся в Канаде, объявила, что получила от правительства Казахстана первую лицензию на производство лития.

Добыча литиевого рассола будет вестись на прилегающей территории площадью 37300 гектаров сроком на шесть лет.

Condor Energies Inc.

http://www.condorenergies.ca/

По данным Financial Post, предыдущая скважина, пробуренная в рамках Первой литиевой лицензии на разведку углеводородов, обнаружила и протестировала залежи рассола с концентрацией лития 67 миллиграммов на литр в интервалах каменноугольного возраста, о чем сообщило Министерство геологии Республики Казахстан. Эта скважина также проникла в самую верхнюю часть отложений девонского возраста. Были обнаружены пески-коллекторы, но они не были протестированы.

Condor Energies

Financial Post сообщает, что Condor ранее заключила обязательное соглашение о купле-продаже отдельной лицензии на добычу литиевого рассола (“Вторая лицензия на добычу лития”) с государственным предприятием, и компания ожидает окончательного одобрения от правительства Казахстана для завершения процедуры покупки.

Предыдущая скважина, пробуренная в рамках Второй литиевой лицензии на разведку углеводородов, обнаружила и протестировала залежи рассола с концентрацией лития до 130 миллиграммов на литр в интервалах девонского и каменноугольного возраста, как сообщило Министерство геологии Республики Казахстан.

Condor Energies Inc. ранее была известна как Condor Petroleum Inc. /// nCa, 2 августа 2023 г.

 

#Канада, #Казахстан, #литий, #Condor_Energies

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