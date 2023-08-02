Канадская компания получила первую лицензию на добычу лития в Казахстане

Канадская компания Condor Energies Inc., базирующаяся в Канаде, объявила, что получила от правительства Казахстана первую лицензию на производство лития.
Добыча литиевого рассола будет вестись на прилегающей территории площадью 37300 гектаров сроком на шесть лет.
Condor Energies Inc.
По данным Financial Post, предыдущая скважина, пробуренная в рамках Первой литиевой лицензии на разведку углеводородов, обнаружила и протестировала залежи рассола с концентрацией лития 67 миллиграммов на литр в интервалах каменноугольного возраста, о чем сообщило Министерство геологии Республики Казахстан. Эта скважина также проникла в самую верхнюю часть отложений девонского возраста. Были обнаружены пески-коллекторы, но они не были протестированы.
Financial Post сообщает, что Condor ранее заключила обязательное соглашение о купле-продаже отдельной лицензии на добычу литиевого рассола (“Вторая лицензия на добычу лития”) с государственным предприятием, и компания ожидает окончательного одобрения от правительства Казахстана для завершения процедуры покупки.
Предыдущая скважина, пробуренная в рамках Второй литиевой лицензии на разведку углеводородов, обнаружила и протестировала залежи рассола с концентрацией лития до 130 миллиграммов на литр в интервалах девонского и каменноугольного возраста, как сообщило Министерство геологии Республики Казахстан.
Condor Energies Inc. ранее была известна как Condor Petroleum Inc. /// nCa, 2 августа 2023 г.
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