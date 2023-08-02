Годовая производственная мощность газового месторождения Галкыныш в Туркменистане достигнет 200 миллиардов кубометров

Газовое месторождение Галкыныш в Туркменистане разрабатывается последовательно. По завершении седьмого этапа годовая производственная мощность достигнет 200 млрд кубометров. Об этом сообщили туркменские СМИ, включая “Нейтральный Туркменистан” и “Туркменпортал”, 1 августа 2023 года.

Галкыныш – второе по величине газовое месторождение в мире с оценочными запасами в 27 трлн кубометров.

Газ с Галкыныша будет поставляться по трубопроводам Туркменистан-Китай и ТАПИ.

Через главную магистраль Восток-Запад голубое топливо также может быть доступно для любого другого экспортного направления. /// nCa, 2 августа 2023 г.

#Туркменистан, #месторождение_Галкыныш