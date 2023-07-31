Президент Туркменистана направил соболезнования руководству Пакистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и Премьер-министру Исламской Республики Пакистан Миану Мухаммад Шахбаз Шарифу в связи с произошедшим в городе Кар этрапа Баджаур взрывом, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и в его искоренении», – отмечается в послании.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. /// nCa, 31 July 2023 [text MFA Turkmenistan]

#Turkmenistan, #Pakistan, #condolence, #terrorism,