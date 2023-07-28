В Туркменистане запущен веб-сайт, призванный помочь студентам, желающим учиться за рубежом

Министерство образования Туркменистана запустило веб-сайт, призванный помочь студентам и гражданам, желающим учиться за рубежом.

Он был разработан Инновационным информационным центром Министерства образования Туркменистана.

www.nic.gov.tm

Центр также является уполномоченным органом по взаимному признанию образовательных степеней между Туркменистаном и Европейским регионом.

Веб-сайт на туркменском, русском и английском языках содержит общую информацию о деятельности Центра и предлагаемых им услугах.

Помимо того, что сайт будет полезен гражданам Туркменистана, заинтересованным в обучении за рубежом, им могут воспользоваться также иностранные граждане, планирующие учиться в Туркменистане. /// nCa, 28 июля 2023 г.