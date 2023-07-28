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Президент Туркменистана и Национальный лидер туркменского народа выразили соболезнования руководству ОАЭ

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер Туркменистана Аркадаг Бердымухамедов направили отдельные послания с соболезнованиями Президенту Объединённых Арабских Эмиратов Шейху Мохаммеду бин Зайед Аль Нахайяну и вице-президенту ОАЭ Шейху Мансуру бин Зайед Аль Нахайяну в связи с кончиной их брата Шейха Саида бин Зайед Аль Нахайяна.

В посланиях они просят Аллаха за усопшую душу и желают семье, родственникам и друзьям мужества перенести эту невосполнимую утрату./// nCa, 27 июля 2023 г.

 

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