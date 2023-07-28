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Казахстан планирует использовать искусственный интеллект для мониторинга воинских частей –опыт в применении ИИ может быть повторен в гражданских сферах

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Министерство обороны Казахстана приступило к созданию единой платформы, которая объединит все камеры видеонаблюдения в воинских частях.

«Как объяснил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра Дархан Ахмедиев, система будет использовать искусственный интеллект с применением функции Face ID, чтобы выявлять неуставные отношения и другие проблемы, которые могут возникнуть», – пишет Тамара Вааль в статье, опубликованной Vlast.kz 27 июля 2023 года.

«У нас в воинских частях имеется более 50 тыс. разного вида видеокамер. Но, к сожалению, они не имеют какой-то единой платформы, системы, которая применяла бы инструмент искусственного интеллекта для предупреждения, опять же, неуставных отношений или каких-то нарушений. В этой связи мы разработали концепцию единой системы видеоаналитики для воинских частей, чтобы объединить все камеры в одну систему», – рассказал Ахмедиев.

Он пояснил, что с помощью платформы искусственный интеллект, использующий Face ID, будет анализировать, весь ли личный состав в воинской части на месте, сколько машин въехало, сколько вышло, скопления людей и так далее.

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Вполне возможно, что это первый эксперимент такого масштаба по интеграции технологий наблюдения с искусственным интеллектом.

Решение по применению ИИ может быть пригодно для многих военных и гражданских целей.

Например, ИИ может улучшить управление границами, включая пункты пересечения границы, несколькими способами.

Искусственный интеллект может быть подспорьем в сельском хозяйстве, особенно в молочном скотоводстве и разведении крупного рогатого скота.

По оценкам Министерства обороны Казахстана, стоимость проекта составила бы около 300 миллионов тенге (приблизительно 670000 долларов США). Это небольшая цена за предполагаемое и потенциальное использование ИИ. /// nCa, 28 июля 2023 г.

 

#Казахстан, #икусственный_интеллект

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