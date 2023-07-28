Перелет из Астаны (Казахстан) в Урумчи (Китай) стоит всего около 40 долларов США. Таков тариф нового рейсового маршрута, запущенного бюджетной авиакомпанией Казахстана FlyArystan.

Путешественники стеклись сюда с энтузиазмом. При двух рейсах в неделю – по четвергам и воскресеньям – билеты раскуплены почти до конца сентября 2023 года.

Продолжительность полета составляет 2 часа 40 минут.

Тариф не является фиксированным. Стоимость билета в один конец варьируется изо дня в день, примерно от 40 до 50 долларов США.

https://flyarystan.com

FlyArystan является дочерней компанией Air Astana со штаб-квартирой в Алматы. Gthtdhpxbr функционирует с марта 2019 года.

Флот авиалинии включает 14 самолетов, и все они – Airbus A320 на 180 посадочных мест. Оператор обслуживает 34 пункта назначения.

В этом году планируется приобрести еще пять самолетов Airbus. /// nCa, 28 июля 2023 г.

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