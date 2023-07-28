News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Бюджетная авиакомпания предлагает самые дешевые перелеты между Казахстаном и Китаем

Бюджетная авиакомпания предлагает самые дешевые перелеты между Казахстаном и Китаем

By

Перелет из Астаны (Казахстан) в Урумчи (Китай) стоит всего около 40 долларов США. Таков тариф нового рейсового маршрута, запущенного бюджетной авиакомпанией Казахстана FlyArystan.

Путешественники стеклись сюда с энтузиазмом. При двух рейсах в неделю – по четвергам и воскресеньям – билеты раскуплены почти до конца сентября 2023 года.

Продолжительность полета составляет 2 часа 40 минут.

Тариф не является фиксированным. Стоимость билета в один конец варьируется изо дня в день, примерно от 40 до 50 долларов США.

https://flyarystan.com

FlyArystan является дочерней компанией Air Astana со штаб-квартирой в Алматы. Gthtdhpxbr функционирует с марта 2019 года.

Флот авиалинии включает 14 самолетов, и все они – Airbus A320 на 180 посадочных мест. Оператор обслуживает 34 пункта назначения.

В этом году планируется приобрести еще пять самолетов Airbus. /// nCa, 28 июля 2023 г.

 

#Казахстан, #авиакомпания, #FlyArystan, #Китай, #Астана, #Урумчи,

Related posts:

  1. Товарооборот между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысил 31 миллиард долларов США
  2. Соглашение об ускоренном таможенном оформлении между Китаем и Казахстаном ускорит доставку грузов по маршруту Китай-Европа
  3. Товарооборот между Китаем и Казахстаном достиг рекордных показателей – более 24 млрд.долл.США
  4. Новая бюджетная авиакомпания в Центральной Азии будет обслуживать внутренние маршруты
  5. Budget airline offers cheapest travel between Kazakhstan and China
  6. Товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном достиг 438 млн. долл. в 2022 году на фоне динамичного роста
  7. Центральная Азия и Инициатива BRI могут открыть новые перспективы для «сложения усилий» между Китаем и Россией
  8. Казахстан запустил новый железнодорожный сервис между Туркменистаном и Китаем
  9. Соглашение о цифровизации управления железнодорожными перевозками между Китаем и ЕАЭС ускорит перемещение грузов на евразийском континенте
  10. Товарооборот между Россией и Казахстаном занимает львиную долю в торговле между РФ и Центральной Азией
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan