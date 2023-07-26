Омбудсмен Туркменистана с визитом в Грузии

Омбудсмен Туркменистана Гурбанназарова Я. находится с визитом в Грузии для ознакомления с деятельностью Аппарата народного защитника Грузии.

Визит был организован ПРООН в Туркменистане.

Туркменская делегация встретится с Народным защитником Грузии, представителями Национального превентивного механизма (НПМ), сотрудниками гендерного отдела и Центра толерантности.

В ходе визита туркменская делегация также ознакомится с деятельностью правозащитных институтов в различных странах в рамках совместного Проектного документа «Оказание содействия в укреплении институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана» на 2023 год. /// nCa , 26 июля 2023 г.

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