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Омбудсмен Туркменистана с визитом в Грузии

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Омбудсмен Туркменистана  Гурбанназарова Я. находится с визитом в Грузии для ознакомления с деятельностью Аппарата народного защитника Грузии.

Визит был организован ПРООН в Туркменистане.

Туркменская делегация встретится с Народным защитником Грузии, представителями Национального превентивного механизма (НПМ), сотрудниками гендерного отдела и Центра толерантности.

В ходе визита туркменская делегация также ознакомится с деятельностью правозащитных институтов в различных странах в рамках совместного Проектного документа «Оказание содействия в укреплении институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана» на 2023 год. /// nCa , 26 июля 2023 г.

  

#Туркменистан, #Грузин, #Омбудсмен, #Гурбанназарова,

 

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