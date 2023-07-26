Минобразования Туркменистана и Институт ЮНЕСКО по информационных технологиям подпишут Дорожную карту сотрудничества

24 июля 2023 года состоялась онлайн встреча между Министерством образования Туркменистана и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) для обсуждения разработки Дорожной карты сотрудничества между двумя сторонами, сообщает Посольство Туркменистана во Франции.

От туркменской стороны во встрече приняли участие Министр образования Туркменистана Гурбангуль Атаева, заместитель Министра образования Азат Атаев, представители Министерства, а также Постоянный представитель Туркменистана при ЮНЕСКО Максат Чарыев.

Со стороны ЮНЕСКО на встрече присутствовали Директор Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) Тао Жан, Директор кластерного бюро ЮНЕСКО в Тегеране Гольда Эль-Хури, и Руководитель отдела политики в области образования ЮНЕСКО (г. Париж) Гван-Чол Чанг.

Участники обсудили разработку Дорожной карты сотрудничества между Министерством образования Туркменистана и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, которая определит конкретные шаги и планы действий для продвижения образовательных и информационных инициатив в Туркменистане совместно с ЮНЕСКО.

Также стороны обменялись мнением относительно внедрения новой информационной системы управления образованием (ИСУО) в Туркменистане.

Стороны договорились продолжить дальнейшие обсуждения относительно разработки и содержания Дорожной карты сотрудничества между Министерством образования Туркменистана и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО), а также о подписании документа в ближайшем будущем.

В начале июня Представитель Туркменистана при ЮНЕСКО Максат Чарыев уже встречался с Директором ИИТО Тао Жаном. Тогда в ходе встречи Жан предложил техническую помощь ЮНЕСКО для содействия реализации эффективных стратегий цифрового образования в Туркменистане.

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО), расположенный в Москве, был создан по решению 29-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1997) и является структурным подразделением ЮНЕСКО. ИИТО является единственным Институтом ЮНЕСКО первой категории, специализирующимся в области применения ИКТ в образовании.

В соответствии с новой глобальной повесткой дня «Образование 2030», ИИТО развивает ряд стратегических приоритетных областей для решения новых задач. Миссия ИИТО в новой эре заключается в продвижении инновационного использования ИКТ и содействии достижению Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 4 с помощью решений и передовых практик, основанных на использовании ИКТ. ///nCa, 26 июля 2023 г.

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