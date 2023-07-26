ФАО запустит в Туркменистане первый проект в области водопользования

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запустит в Туркменистане первый проект технической помощи в водохозяйственном секторе.

Как сообщается газета «Нейтральный Туркменистан», недавно в Ашхабаде состоялась презентация проекта с участием специалистов ФАО в области земле- и водопользования – Каролины Старр, Иветты Зениной и Виктора Лагутова.

На встречу, организованную МИД Туркменистана и Министерством охраны окружающей среды страны, собрались специалисты в области охраны окружающей среды, сельского и водного хозяйства, финансов и экономики, органов статистики, предпринимательского сектора, представители научного сообщества.

Встреча позволила скомпоновать портфель водно-земельных предложений, которые будут соотнесены с приоритетами ФАО и выявить наиболее приоритетные для АПК Туркменистана сферы взаимодействия.

Международный консультант Иветта Зенина рассказала о некоторых деталях проекта. Ниже приводим резюме слов эксперта:

Для ФАО ценным является достижение и укрепление устойчивости агросектора стран к климатическому воздействию.

В Туркменистане имеется многолетний опыт создания цветущих оазисов в непосредственной близости от Каракумов, наглядным примером тому служит озеленённый Ашхабад.

В рамках проекта будут изучены как древние народные гидротехнические приёмы, принцип действия коллекторно-дренажной и оросительной сетей водного хозяйства страны, так и «КПД» внедрённых инноваций – капельного орошения, дождевания, спринклерного метода.

Практическая часть проекта сосредоточится в одном из северо-западных регионов страны.

На проектной территории будут установлены датчики учёта воды, улучшены гидроузлы межхозяйственных оросительных сетей, создан метеопункт, будут проведены тренинги по ирригации, продолжены занятий в «полевых школах для фермеров» и др.

Природоохранный компонент проекта распространится на защиту наземных экосистем и ландшафтов.

Представители министерства охраны окружающей среды пояснили, что сейчас формируется пилотный проект с небольшим бюджетом и задачами, который будет готов до конца года.

Затем последует годичный малый проект, по результатам которого планируется запустить многолетний, где затронутые цели и задачи будут расширены, а потенциал и возможности соответственно увеличены.

В целом проекта нацелен на усиление институционального потенциала применения экологически безопасных практик в природопользовании, внедрение принципов интегрированного использования водных ресурсов для достижения устойчивости, адаптированности сельхозпроизводства в условиях меняющегося климата, что в свою очередь станет шагом на пути приближения страны к позиции «нулевых» выбросов в АПК.

К настоящему времени в Туркменистане уже накоплен определённый опыт в области рационального водопользования, в том числе и с применением передовых практик. В числе наработок: методы многоступенчатой очистки воды, предназначенной для капельного орошения на основе вод Амударьи, автоматизированный учёт при транспортировке и использовании воды на основе ГИС-технологий, дистанционный метод зондирования засоления почв.

Обсуждаются также меры водосбережения путём реконструкции гидротехнических сооружений, в том числе для снижения фильтрационных потерь на участках межхозяйственных оросительных каналов.///nCa, 26 июля 2023 г.

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