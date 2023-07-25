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В МИД Туркменистана состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по правам человека

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24 июля 2023 года под руководством Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

В работе заседания приняли участие представители Меджлиса Туркменистана, руководители и представители профильных министерств и ведомств страны, общественных организаций.

В рамках заседания рассмотрены итоги работы Комиссии за первое полугодие нынешнего года, а также намечены конкретные вопросы деятельности на ближайшую перспективу.

Участники мероприятия отметили, что приоритетным вектором государственной политики Туркменистана является защита законных прав и интересов граждан, согласно общепризнанным нормам международного права. В этом контексте, отдельное внимание было уделено ходу реализации:

  • Национального плана действий в области прав человека в Туркменистане на 2021-2025 годы
  • Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023-2028 годы
  • Рабочего плана по имплементации международного гуманитарного права на 2021-2023 годы
  • а также других программ и проектов, осуществляемых совместно со специализированными агентствами ООН и другими международными структурами.

Также была обсуждена подготовка к предстоящим диалогам в рамках договорных органов ООН, в частности, Универсальному периодическому обзору. ///МИД Туркменистана, 24 июля 2023 г.

 

#Туркменистан, #МИД_Туркменистана, #права_человека

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