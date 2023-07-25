В МИД Туркменистана состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по правам человека



24 июля 2023 года под руководством Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

В работе заседания приняли участие представители Меджлиса Туркменистана, руководители и представители профильных министерств и ведомств страны, общественных организаций.

В рамках заседания рассмотрены итоги работы Комиссии за первое полугодие нынешнего года, а также намечены конкретные вопросы деятельности на ближайшую перспективу.

Участники мероприятия отметили, что приоритетным вектором государственной политики Туркменистана является защита законных прав и интересов граждан, согласно общепризнанным нормам международного права. В этом контексте, отдельное внимание было уделено ходу реализации:

Национального плана действий в области прав человека в Туркменистане на 2021-2025 годы

Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023-2028 годы

Рабочего плана по имплементации международного гуманитарного права на 2021-2023 годы

а также других программ и проектов, осуществляемых совместно со специализированными агентствами ООН и другими международными структурами.

Также была обсуждена подготовка к предстоящим диалогам в рамках договорных органов ООН, в частности, Универсальному периодическому обзору. ///МИД Туркменистана, 24 июля 2023 г.

#Туркменистан, #МИД_Туркменистана, #права_человека