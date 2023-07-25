Ашхабад и туристическая зона Аваза в Туркменистане продолжают внедрение концепций устойчивого города



Многолетний проект Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и ПРООН/ГЭФ «Устойчивые города» с большой финансовой базой и возможностями, исходя из потенциала объединённых в команду профессиональных экологов и энергетиков, можно назвать одновременно климатически митигационным, энергоэффективным, институциональным и развивающим сектор отходов.

Прогресс в реализации проектных мероприятий обсуждается регулярно в ходе встреч проектного совета, куда входят специалисты госсектора сфер строительства, автотранспорта, энергетики, экоконтроля, а также представители хякимликов – Ашхабада и г.Туркменбаши, вовлечённых в процесс экологизации и устойчивого развития городской инфраструктуры. Об одной из таких встреч пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Руководитель проекта Батыр Баллыев пояснил, что мероприятия по энергоэффективности, улучшению системы мониторинга окружающей среды, управлению отходами, внедрению инноваций касаются как институциональных рамок, так и технического потенциала: для системы уличного освещения предоставлены и установлены энергосберегающие светильники, пилотным объектам проекта предоставлен инвентарь для сортировки отходов, энерго- и водосберегающее оборудование для отелей Авазы, включая установку солнечной электростанции.

Также продолжается содействие разработке Четвёртого национального сообщения Туркменистана об изменении климата, выполнению мероприятий по оценке и снижению выбросов метана в рамках Определяемого на национальном уровне вклада Туркменистана.

Специалист по энергоэффективности Атамухаммет Сарыев рассказал, что законодательная база Туркменистана в ближайшем будущем пополнится новым Законом «Об энергосбережении и энергоэффективности», его появление обусловлено активизацией в стране «зелёной» повестки.

Эксперт по экомониторингу Виктория Акопова отметила: «С начала 2022 года закупаемое проектом лабораторное оборудование проходит процедуру сертификации соответствия перед отправкой в столичную и велаятские лаборатории Службы экоконтроля. Приборы предназначены для мониторинга качества воздуха, выбросов парниковых газов, проверки транспортных средств, работающих на бензиновых двигателях. Чтобы их освоить, подготовлены методические пособия и руководства, в том числе по составлению отчётной документации. Всего было пять потоков закупок, которые сопровождались обучающими тренингами».

По словам Акоповой, проект совместно с Озоновым центром страны работает над выполнением первого этапа по Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу, где особое место занимает обязательная сертификация специалистов-холодильщиков, для чего на базе Международного университета нефти и газа им. Ягшыгелди Какаева недавно открыт специальный центр.

Координатор проектных мероприятий Джемал Дурдыкова сообщила о росте взаимодействия проекта с частным сектором в деле раздельного сбора бытового мусора и о том, что специальные контейнеры сегодня стали частью коммунальной инфраструктуры ряда объектов столичного гостиничного сектора и Авазы – «Seýrana», «Hasyl» и «Balkan».

Всего совместно с партнёром – Обществом охраны природы Туркменистана, – было собрано 179 тонн пластика, 145 тонн макулатуры, 114 тонн стекла. В планах – осуществление морфологического анализа отходов для дальнейшего представления в органы статистики, доработка базисных нормативных документов для сектора: классификатора и классификационных кодов, критериев отнесения соответствующих отходов к классу опасных для экосистем, страновой концепции, а также учебного пособия по проведению ОВОС – оценки воздействия на окружающую среду, предназначенного для студентов вузов, обучающихся по специальности «экология».

Эксперт по инновациям Арслан Зомов сообщил, что четыре месяца ведётся наблюдение за эксплуатацией электросберегающего оборудования, установленного в гостинице «Hasyl» в Авазе. После апробации подобные технологии будут внедрены на других пилотных участках в Авазе.

Насадка для крана, которая позволяет экономить воду, является эффективным способом сократить потребление воды в отелях. Массовая установка таких насадок может сэкономить значительное количество воды, которая для авазинских отелей специально очищается и опресняется.

Учитываются и специфические запросы, например, один из отелей, также служащий экспериментальной базой для проверки действенности экоинноваций, заинтересован в электросберегающих приборах для бассейнов под открытым небом, освещаемых изнутри в ночное время.

Продолжается сбор информации с установленных тепловизорных датчиков, фиксирующих время избытка тепла в пик летнего дня, против чего на солнечной стороне можно использовать для фойе жалюзи, чтобы защитить внутреннее пространство здания от высокотемпературных выбросов или же потратить больше энергии на охлаждение воздуха кондиционерами. Данные помогают планировать меры для создания большего комфорта для отдыхающих.

В ходе встречи речь шла также и об экоинновациях города Аркадаг. Как известно, в экспериментальном порядке в город поступило десять единиц электробусов и столько же электротакси китайского производства. Часть их курсирует в тестовом режиме.

Туркменские проектировщики получили бесценный опыт в ходе реализации проекта «умный город» и в будущем продолжат обогащать свой опыт в ходе ознакомительных поездок в другие страны, где есть подобные «умные» фрагменты городского пространства.

Использование зарубежных наработок будет производиться с учётом местных почвенно-климатических и сейсмоусловий. На встрече было подчёркнуто, что интерес к подобному энергоэффективному, инновационному, «умному», экологическому строительству в стране будет только нарастать, в том числе ввиду предстоящей реализации нового масштабного мегапроекта – «Ашхабад-сити». ///nCa, 25 июля 2023 г.

#Ашхабад, #ПРООН, #Туркменистан, #устойчивые_города, #Аваза