Города Туркменистана на пути к устойчивому и зеленому развитию

Тема энергоэффективности жилых кварталов как фактор устойчивого развития городской среды недавно была обсуждена в ходе межведомственной встречи, в которой приняли участие специалисты городских администраций Ашхабада и Туркменбаши, гостиничного бизнеса, инженеры Архитектурно-проектного института «Туркменгоспроект», преподаватели Государственного энергетического института (г.Мары), сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Экономичное потребление энергоресурсов, прежде всего природного газа, а также электроэнергии, воды и тепла при сохранении уровня комфорта для быта и трудовой деятельности является одной из задач Государственной программы по энергосбережению на период 2018–2024 гг.

В ходе встречи, проведенной при поддержке ПРООН, было представлено несколько различных решений в области энергоэффективности. Так, например при помощи тепловизора поможет обнаружить внешние участки дома, откуда происходит утечка тепла. Проектировщики-инженеры ознакомились с новой схемой расположения опор уличного освещения с использованием экономичных и мощных ламп.

Конкретные энергоэффективные меры внедряются не только в городской среде, но и в курортной зоне Аваза, расположенной на побережье Каспия.

По словам заместителя директора отеля «Hasyl» Аширдурды Гурбаналыев, в этом отеле при поддержке проекта «Устойчивые города», реализуемого совместно с ПРООН, до конца года будут заменены более трёх тысяч ламп в 11 Вт на энергоэфективные четырёхваттные.

Среди других мер обеспечению энергоэффективности – регуляторы подачи тепла и кондиционирования воздуха, датчики движения для освещения внутренних помещений, лестниц и коридоров.

Наряду с техническими вопросами, на основе энергетического обследования разрабатываются стандарты «зелёной» сертификации объектов гостиничного бизнеса.

О проекте формирования экономической зоны возле Туркменского озера «Аltyn asyr» рассказал Директор Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» при Государственном энергетическом институте (г.Мары), кандидат технических наук Какагелди Сарыев. В этом современном социально-экономическом кластере будут использованы комбинированные солнечно-ветровые электростанции общей мощностью 10 МВт.

Также НПЦ разработал предложения по инновационной электрификации 14 населённых пунктов и несколько специальных объектов Госпогранслужбы, произведены расчёты и выбор составляющих элементов суммарной мощностью 6,2 МВт.

Данный подход к обеспечению электроэнергией может быть в будущем применен в населённых пунктах, расположенных вдалеке от коммуникаций, в труднодоступной горной или пустынной местности, разведочных нефтегазовых пунктах, использоваться на стоянках геологов и учёных-ботаников, дорожных строителей.

В соответствии с Национальной стратегией по развитию возобновляемой энергетики до 2030 года, в сотрудничестве с проектом «Устойчивые города» на территории вуза и центра установлено более 20 современных светодиодных энергоэффективных элементов уличного освещения, 12 энергонезависимых светильников, системы автоматического управления, а также оборудование из разряда «умных» сетей. В планах – установка так называемых led-светильников для энергонезависимых опор и видеонаблюдения за их состоянием в ходе эксплуатации.

Частью комплексного процесса обеспечения устойчивого развития городской среды является переработка отходов. По словам специалиста проекта Джемал Дурдыковой, в Ашхабаде практикуется раздельный сбор мусора, например, хлебных и бахчевых остатков, которые аккуратные граждане оставляют в отдельных боксах возле мусорных контейнеров, но можно сортировать на начальном уровне пластик, стекло, бумагу и металлические банки из-под напитков.

«В сборе отходов активно участвует и команда проекта «Устойчивые города» : на данный момент собрано 90 тонн пластика, 25 тонн макулатуры и 15 тонн стекла, закуплено два грузовых транспортных средства для сбора и перевозки таких отходов, которые переданы Обществу охраны природы Туркменистана, выступающему оператором сбора у населения в обмен на саженцы пластика и отправки его на переработку», – сообщила эксперт.

Проект ПРООН и Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» содействует сотрудничеству между государственными структурами, а также поддерживает усилия правительства, частного сектора и общественных организаций в сферах развития энергоэффективности, возобновляемой энергетики, мониторинга компонентов окружающей среды городов, управления отходами в мегаполисе, внедрения зеленых практик в общественных зданиях. ///nCa, 9 ноября 2022 г.