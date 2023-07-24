РЦПДЦА провел национальные консультации по Контртеррористической сети раннего предупреждения для Центральной Азии

В июле 2023 года Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА ООН) в тесном партнерстве с Управлением Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом (UNOCT) провел серию национальных консультаций по Контртеррористической сети раннего предупреждения для Центральной Азии.

Целью этих встреч было обсуждение существенных и оперативных вопросов Сети раннего предупреждения с целью активизации и систематизации обмена информацией и координации работы различных национальных и региональных партнеров, связанных с Афганистаном. Воспользовавшись возможностью, участники также проанализировали последние события в Афганистане и определили возможные направления деятельности Сети.

В общей сложности в консультациях, которые прошли во всех столицах стран Центральной Азии, приняли участие 150 человек, представляющих государственные институты, неправительственные организации, независимых экспертов и академические круги.

Помимо представителей стран, в обсуждениях приняли участие Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Комитеты Совета Безопасности ООН по санкциям 1267/1989/2253 и 1988 годов, Антитеррористический центр Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ), Региональный антитеррористический центр Структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Программа Европейского союза по управлению границами в Центральной Азии (БОМКА ЕС), и другие учреждения ООН и региональные партнеры.

Эти консультации, проведенные при поддержке Фонда мира и развития Организации Объединенных Наций (UNPDF), были организованы в рамках совместного проекта UNOCT/РЦПДЦА ООН “На пути к всеобъемлющей реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии – фаза IV” и основаны на Плане действий по реализации Глобальной стратегии Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом в Центральной Азии. ///РЦПДЦА, 21 июля 2023 г.

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