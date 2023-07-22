Алиев озвучил позицию Азербайджана по вариантам доставки газа через Каспий

Для доставки газа из Туркменистана в Европу требуется строительство трубопровода по дну Каспийского моря, а также дополнительной газотранспортной инфраструктуры через Азербайджан, по примеру Южного Газового Коридора. Таков посыл заявлений, сделанных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на церемонии открытия Шушинского Глобального медиафорума 21 июля, в пятницу.

География газопоставок из Азербайджана в Европу расширяется

«География наших газопоставок в Европу расширяется. Надеюсь, что к концу этого года еще две европейские страны станут получателями азербайджанского газа», – заявил Президент Азербайджана.

Говоря о «Южном газовом коридоре», Алиев подчеркнул: «Мы его инициировали и мы были основным акционером. И мы фактически выступали в роли координатора всех межправительственных отношений и соглашений. Как вы знаете, этот проект был успешно реализован, и вот уже более двух лет Азербайджан является важным поставщиком газа в Европу. Президент Европейской комиссии называет Азербайджан надежным партнером, а комиссар ЕС по энергетике называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа».

Также он рассказал о том, что Азербайджан работает над наращиванием мощностей трубопроводов TAP (Трансадриатический трубопровод) и TANAP (Трансанатолийский газопровод) в свете роста газового спроса в Европе.

«Трубопровод TAP, рассчитанный на 10 млрд кубометров, теперь необходимо расширить до 20 млрд кубометров. А TANAP – с 16 млрд до 32 млрд кубометров», – уточнил он.

Кроме того, увеличение мощностей газотранспортной инфраструктуры Алиев объяснил ростом собственных ресурсов. «Если в 2021 году мы экспортировали 19 млрд кубометров, то в прошлом году — более 22 млрд кубометров. А в этом году этот показатель будет, наверное, 24 млрд кубометров или даже больше», – подчеркнул Президент Азербайджана.

Вместе с тем, он напомнил о том, что на газовом месторождении «Абшерон» обнаружены газовые запасы в размере не менее 300 млрд кубометров, а “первая скважина уже дает газа больше, чем любая другая скважина на «Шахдениз».

Какая инфраструктура необходима для доставки газа с восточного побережья Каспия в Европу?

«Для обеспечения дополнительных объемов газа с восточного побережья Каспийского моря необходимо, во-первых, проложить по его дну Транскаспийский газопровод, а во-вторых, построить что-то вроде Южного газового коридора из Баку в направлении Европы», – заявил Ильхам Алиев.

Однако, материализация Транскаспийского проекта требует капиталовложений. По мнению Алиева, привлечь финансирование европейских банков будет сложно, поскольку в Европе «прекратили финансирование проектов по ископаемому топливу», и «переход на «зеленую» энергию еще более осложняет реализацию этого (Транскаспийского) проекта».

Алиев выразил надежду на то, что прекращение финансирования, временно.

«Также вызывает много вопросов наблюдаемое нами колебание цен на газ в Европе. Плюс вопрос ценообразования, установления предельной цены на газ, что, на мой взгляд, было абсолютно неприемлемо для потребителей. Это полностью противоречит любым принципам рыночной экономики, которые эти же страны отстаивали на протяжении многих лет», – продолжил он.

Между тем, несмотря на озвученные препятствия в осуществлении проекта газовой магистрали через Каспий, Президент Азербайджана резюмировал позитивно: «Если кто-то решит построить Транскаспийский трубопровод, мы будем только рады. У нас будет больше транзитных сборов и у нас будет больше сотрудничества». ///nCa, 22 июля 2023 г.

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