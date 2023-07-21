Туркменистан примет участие в международной садоводческой выставке “Expo 2023 Doha”

17-21 июля 2023 года делегация Туркменистана во главе с Председателем Торгово-промышленной палаты Мергеном Гурдовым находилась с рабочим визитом в Дохе, сообщает Посольство Туркменистана в Катаре.

В ходе визита были обсуждены вопросы участия Туркменистана в Международной садоводческой выставке “Экспо-2023 Доха”, которая пройдет в Катаре со 2 октября 2023 года по 28 марта 2024 года.

Делегация Туркменистана встретилась с генеральным секретарем международной выставки “Expo 2023 Doha” Мохаммедом Али Аль-Хури.

После переговоров состоялась церемония подписания Соглашения об участии Туркменистана в “Expo 2023 Doha”.

Также в ходе визита туркменская делегация встретилась с руководством Торгово-промышленной палаты Катара. стороны обсудили вопросы дальнейшей активизации двусторонних торгово-экономических связей.

Выставка Expo 2023 в Дохе войдет в историю как первая международная выставка садоводства в Катаре, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Тема выставки Expo 2023 в Дохе – “Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда” нацелена на то, чтобы вдохновить международное сообщество на изучение и принятие инновационных решений по смягчению последствий опустынивания.

Выставочная площадка площадью 1,7 миллиона квадратных метров разместится в живописном парке Аль-Бидда, откуда открывается захватывающий вид на лазурные воды Персидского залива.

В рамках сотрудничества между Международным бюро выставок (BIE) и Международной ассоциацией производителей плодоовощной продукции (AIPH) выставка «Экспо Доха 2023» привлечет международных посетителей, организаторов из 80 стран, НПО (неправительственные организации) и представителей.

57 стран подтвердили участие в Expo 2023 Doha. Ожидается, что мероприятие привлечет в общей сложности 3 миллиона посетителей. ///nCa, 21 июля 2023 г. (источник фото – Посольство Туркменистана в Катаре)

#Expo2023Doha, #Туркменистан