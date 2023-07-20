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Президент Туркменистана встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии на полях саммита ССАГПЗ-Центральная Азия

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19 июля в Джидде Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Наследным Принцем, Премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Салман бин Абдулазиз Аль Саудом.

В ходе встречи стороны провели всесторонний обзор двусторонних отношений и рассмотрели различные возможности для расширения сотрудничества во многих областях.

На встрече присутствовали министр внутренних дел принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф бин Абдулазиз, министр обороны принц Халид бин Салман бин Абдулазиз, министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла, государственный министр, член Кабинета министров, и советник по национальной безопасности Мусаад бин Мохаммед Аль-Айбан, министр торговли Доктор Маджид бин Абдулла Аль-Касаби, министр инвестиций Халид бен Абдель Азиз Аль-Фалех, посол Саудовской Аравии в Туркменистане Саид бен Осман Сивайед и официальная делегация, сопровождающая Президента Республики Туркменистан.

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Завершив рабочий визит в Королевство Саудовская Аравия, Президент Туркменистана вернулся в Ашхабад. ///nCa, 20 июля 2023 г.

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