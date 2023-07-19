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Сегодня президент Туркменистана примет участие в Саммите «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива» в Саудовской Аравии

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Вчера, 18 июля, Президент Сердар Бердымухамедов прибыл в Джидду, где примет участие в первом саммите руководителей Саммите глав государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) и стран Центральной Азии

В предстоящей встрече на высшем уровне примут участие главы Королевства Саудовской Аравии, Королевства Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Оман, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистана, а также генеральный секретарь Совета.

В ходе саммите будут рассмотрены вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.///nCa, 19 июля 2023  г. (источник фото – TDH)

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