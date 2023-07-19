Казахстан и Саудовская Аравия – перспективы и новые точки роста взаимовыгодного сотрудничества

Ровно год назад состоялся первый официальный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева в Королевство Саудовская Аравия. Визит, состоявшийся по приглашению Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда в год празднования 30-летия дипломатических отношений между двумя странами, ознаменовал новый этап в истории казахстано-саудовского сотрудничества.

В ходе визита на встрече с Наследным принцем Королевства Мухаммедом бен Салманом был обсужден весь спектр вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Саудовская Аравия является одним из ведущих стратегических партнеров Казахстана, подчеркнул Президент Токаев.

Кроме того, лидер Казахстана провел переговоры с Генеральным секретарем ОИС Хиссейном Брахим Тахой, Президентом ИБР Мухаммедом Аль-Джассером, Управляющим Государственного инвестиционного фонда КСА (PIF) Ясиром Аль-Румайяном, Председателем холдинговой группы Ajlan & Bros Holding Group Аджланом Аль-Аджланом и Председателем компании Acwa Power Мухаммадом Абунайяном.

На встрече с управляющим Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясиром Аль-Румайяном Президент Токаев предложил наладить тесное взаимодействие между инвестиционным фондом Саудовской Аравии и АО «Самрук-Казына», а также АО «НУХ «Байтерек» для реализации проектов, представляющих общий интерес.

Многообещающими сферами казахстано-саудовского инвестиционного взаимодействия были названы нефтехимическая промышленность, зеленая энергетика, металлургия и горнодобывающий секторы, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции.

В рамках официального визита Токаева в Саудовскую Аравию были подписаны 13 двусторонних документов, десять из которых непосредственно ориентированы на расширение торгово-экономических отношений, в их числе:

Меморандум о взаимопонимании между Astana International Exchange Ltd. и Саудовской фондовой биржей (Tadawul).

Протокол санитарно-технических требований к импорту мяса крупного рогатого скота и баранины.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и ACWA Power.

Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.

Меморандум о взаимопонимании между ТОО «КазБиоСорго» и компанией Ajlan & Bros Holding Group.

Соглашение о сотрудничестве между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.

Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Оптоград» и компанией Ajlan & Bros Holding Group по поставкам казахстанского мяса в Саудовскую Аравию.

Меморандум о сотрудничестве по инвестициям между АО «Национальная компания KAZAKH INVEST» и Al Rajhi International for Investment (RAII).

Меморандум о сотрудничестве между акционерным обществом «Центр развития торговой политики «QazTrade» и ООО «Лулу Сауди Гипермаркетс».

Соглашение между ТОО «Евразия Инвест ЛТД» и Jamjoom Pharma о поставке сухого кобыльего молока из Казахстана в Саудовскую Аравию.

Культурно-гуманитарный вектор сотрудничества призваны укрепить такие документы, как Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством спорта Саудовской Аравии в области спорта; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области СМИ между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством СМИ Саудовской Аравии; Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве и обмене новостями между «Саудовским агентством печати» и НАК «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

Весьма ярким моментом визита главы Казахстана в Саудовскую Аравия стало совершение им обряда малого хаджа (умра) в Мекке. Токаев был удостоен особой чести – он вошел внутрь Каабы, что свидетельствует о глубоко уважительном отношении руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана.

Несомненно, что перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравии будут складываться по принципу взаимной выгоды и отраслевой взаимодополняемости. Следует подчеркнуть, близость стратегий Saudi Vision-2030 и «Казахстан-2050». Обе программы ставят целью диверсификацию экономики, снижения зависимости от сырьевых товаров, инвестиции в человеческий капитал.

Прежде всего, необходимо выделить топливную энергетику. Обе страны являются мировыми нефтедержавами, которые сегодня стремятся к глубокой переработке углеводородного сырья с целью производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Логическим продолжением договоренностей, достигнутых в ходе визита Токаева, стало подписание в июне этого года Саудовской Аравией и Казахстаном меморандума о взаимопонимании в сфере энергетики.

Соглашение, подписанное Министром энергетики КСА принцем Абдулазиз бин Салманом и министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым предусматривает поощрение сотрудничества в области нефти и нефтепродукции, газа и газовой продукции, переработки, нефтехимии, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, чистого водорода, энергоэффективности. Меморандум также охватывает сотрудничество в области углеродной экономики замкнутого цикла и ее технологий, направленных на снижение последствий изменения климата.

Меморандум также включает в себя развитие качественных партнерских отношений между странами в области локализации материалов, продуктов и услуг, связанных со всеми секторами энергетики, цепочками поставок и технологиями; сотрудничество в разработке инновационных видов использования углеводородов в различных секторах; сотрудничество в области энергетики, связанное с цифровой трансформацией.

В то время, как мир сталкивается с растущим спросом на возобновляемую энергетику, Казахстан и Саудовская Аравия вносят свой вклад в этот зеленый переход. В марте текущего года ACWA Power, ведущий саудовский и всемирно известный разработчик, инвестор и оператор установок по производству электроэнергии, опреснению воды и возобновляемой энергии, заявил о заключении соглашения о партнерстве с Министерством энергетики Казахстана и Фондом национального благосостояния “Самрук-Казына”.

Компания реализует в Казахстане проект по строительству ветровой электростанции и аккумуляторных батарей мощностью 1 ГВт в области Жетісу (Джунгарские Ворота). Строительство стартует в 2025 году.

Объем первоначальных инвестиций ACWA Power, выходящей на рынок Казахстана, составит 1,5 миллиарда долларов США. Участие ACWA Power станет крупнейшей инвестицией Саудовской Аравии в энергетический сектор Казахстана до сегодняшнего дня.

Следующим эффективным направлением партнерства может стать инвестирование Саудовской Аравией в геологоразведочный сектор.

«Казахстан занимает 1-е место в мире по запасам вольфрама, 2-е – по залежам урана и хрома, мы входим в пятерку стран, наиболее богатых марганцем, серебром, цинком, свинцом. Эти запасы предстоит разведать и разработать. Учитывая нашу близость к стремительно развивающимся рынкам Китая и Южной Азии, это действительно отличная возможность для инвестиций. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов», – заявил Президент Казахстана во время инвестиционного круглого стола на полях своего визита в Джидду.

В числе областей наращивания сотрудничества с высоким потенциалом – взаимная торговля.

Казахстан готов предложить Саудовской Аравии более 100 видов несырьевых товаров на сумму около 400 миллионов долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и стали, а также пищевая промышленность и сельское хозяйство.

А в свете глобального продовольственного кризиса вполне объяснима заинтересованность саудовского бизнеса инвестировать в сельскохозяйственный сектор Казахстана, о чем заявил Наследный Принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд во время вышеупомянутой встречи с главой Казахстана.

Казахстан занимает второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое – по пастбищным ресурсам (180 млн га). Страна является одной из десяти крупнейших производителей пшеницы и муки и может в перспективы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур в Саудовскую Аравию, которая импортирует до 80% продовольствия.

У Казахстана и Саудовской Аравии имеются планы по атомной энергетики. С 2009 года Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. В 2022 году этот показатель составил 21,3 тыс. тонн.

В то же время, разработка программы гражданской ядерной энергетики является неотъемлемой частью концепции Saudi Vision-2030. В январе 2023 года министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман объявил, что, учитывая недавнее открытие местных запасов урана, Королевство намерено продвигать свои планы по развитию инфраструктуры ядерного топливного цикла начального уровня. Саудовский министр уточнил, что это может включать создание совместных предприятий с заинтересованными партнерами.

Аэрокосмическая отрасль также отрывает массу возможностей для взаимодействия двух стран. Королевство привержено поддержке исследования космоса и повышению роли саудовцев в космосе и технологиях.

«Мы приветствуем намерение Королевства развивать собственную космическую программу в рамках стратегии Saudi Vision-2030. Наши страны имеют соответствующую правовую базу для сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Казахстан обладает большим опытом и ресурсами для развития аэрокосмической отрасли. Наши компании готовы взаимодействовать с государственными и частными компаниями Саудовской Аравии в этих областях», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Развитие двусторонних торгово-экономических отношений между Астаной и Эр-Риядом неизбежно окажет мультипликативный эффект на развитие транзитно-транспортной и логистической связуемости между двумя государствами и в целом между двумя регионами – Ближним Востоком и Центральной Азией.

Транспортные сети Казахстана открывают выход на рынки Китая, Кавказа (Азербайджан, Грузия). Страна также является ключевым звеном Транскаспийского маршрута, который соединяет крупные рынки Запада и Востока.

Перспективным может быть также взаимодействие и взаимоподдержка между Казахстаном и Саудовской Аравией в рамках многосторонних площадок, таких как ОПЕК и БРИКС.

Стоит обратить внимание на тот факт, что Правительство Саудовской Аравии недавно подтвердило стремление активизировать в рамках ОПЕК+ меры по поддержанию стабильности нефтяного и баланса на нефтяном рынке. ОПЕК+ может быть стабилизирующим фактором на энергоресурсном рынке, но при условии консенсуса интересов между всеми членами формата. Казахстан также вносит позитивную лепту в обеспечение такого консенсуса, поскольку с 1,9%-ной долей в мировой добыче входит в тройку лидеров ОПЕК+ после России и Мексики.

Относительно будущего членства в БРИКС, и Саудовская и Аравия, и Казахстан, очевидно, осознают, что результатом начавшихся на современном этапе изменений в системе международных экономических связей может стать формирование совершенно иного экономического (неполитизированного) ландшафта, где с большей долей вероятности будут доминировать расчеты в национальных валютах. В долгосрочной перспективе, БРИКС – это альтернатива при любом балансе сил в мировой экономике. По прогнозам, на основе данных МВФ, к 2030 году доля БРИКС в мировом ВВП превысит 50%.

В целом, можно констатировать, что прошлогодний визит Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Эр-Рияд имеет долгосрочный эффект, который будет ощущаться и на региональном уровне. С геополитической точки зрения, данный визит в Саудовскую Аравию необходимо рассматривать через призму сбалансированной многовекторной внешнеполитического курса руководства страны.///nCa, 19 июля 2023 г.

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