БОМКА 10 продолжает оказывать содействие в обеспечении правовых гарантий и защиты прав человека в Туркменистане

C 17 по 18 июля Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, провела семинар по правам человека, гендерным вопросам и искоренению гендерного насилия. В мероприятии приняли участие сотрудники пограничных служб и правоохранительных органов Туркменистана.

Цель данного семинара – ознакомить участников с темой права человека, гендерными вопросами, признаками сексуальных домогательств и гендерной чувствительностью; рассмотреть связь этих вопросов в контексте работы пограничной службы и правоохранительных органов, а также ознакомить их с деятельностью неправительственных организаций (НПО) и их ролью в оказании помощи в упомянутых случаях.

Эксперты Государственной пограничной службы при Министерстве внутренних дел Литвы и Литовского Красного Креста представили информацию о международно-правовой базе по защите прав человека. Также они поделились знаниями о выявлении уязвимых лиц и признаков гендерного насилия в контексте миграции и особенностях их защиты, включая роль НПО в оказании помощи в таких случаях.

Кроме того, участники ознакомились с ключевыми нормативными документами. После чего они изучили правовые инструменты оказания помощи людям, пострадавшим от

гендерного насилия и приняли участие в практических ситуационных упражнениях.///nCa, 18 июля 2023 г.