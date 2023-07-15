Центральная Азия и Пакистан стремятся улучшить транспортно-логистические связи

Эльвира Кадырова

На этой неделе власти Казахстана и Узбекистана обсудили с Пакистаном вопросы транспортной связуемости в рамках совместных коридоров, которые призваны соединить Южную Азию с Центральной Азией, с выходом за пределы региона.

Так, 12 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время телефонного разговора уделили особое внимание продвижению проекта строительства Трансафганской железной дороги.

Трансафганская железная дорога по маршруту Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар по мнению узбекских экспертов, соединив южноазиатскую железнодорожную систему с центральноазиатской и евразийской, принесет пользу примерно 15 миллионам жителей региона.

Трасса будет полностью электрифицирована, на ней будут эксплуатироваться электровозы. Пропускная способность дороги составит до 10 млн грузов в год, в перспективе вырастет до 15 млн.тонн в год. Но самое главное, на транспортировку товаров из Пакистана в Узбекистан придется тратить не 35 дней, а всего 3−5 дня.

В свою очередь, это позволит снизить стоимость перевозки одного 20-фунтового контейнера почти в 3 раза.

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В среду 12 июля 2023 года заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин встретился с генеральным директором ведущей мультимодальной логистической компании в Пакистане National Logistics Cell Фаррухом Шахзадом Рао.

Повестка встречи стала продолжением обсуждения автомобильного транзита через Афганистан для доставки грузов из Пакистана в Казахстан, состоявшегося в ходе визита Жумангарина в Пакистан в декабре 2022 года.

Тогда, пакистанская компания заверила, что готова страховать транспортировку и обеспечить доставку грузов из Пакистана в Казахстан и обратно по кратчайшему маршруту. Теперь стороны встретились в Астане для предметного обмена мнениями и инициативами по вопросам развития торгово-логистических возможностей между Казахстаном и Пакистаном.

По словам Жумангарина, порты Пакистана – Гвадар, Карачи, Касим – представляют большой интерес для Казахстана как для продвижения экспорта своей продукции на рынки Пакистана и Южной Азии, так и повышения привлекательности транзитного потенциала стран для выхода на экспортные рынки Южной Азии.

Он предложил несколько сухопутных маршрутов для организации взаимных поставок:

• через территории Узбекистана, Туркменистана и Афганистана с применением морских портов через Средний коридор (ТМТМ)

• через территорию Ирана

• через Китай через Каракорумское шоссе через Кыргызстан, Китай и далее в Пакистан.

Со своей стороны представители NLC заверили в своем стремлении активизировать сотрудничество двух стран, заявив о готовности предоставить рекомендации и конкретные предложения по логистике.

Источник – NLC

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National Logistics Cell (NLC) – ведущая мультимодальная логистическая организация Пакистана с богатой историей предоставления разнообразных логистических услуг на протяжении более четырех десятилетий. NLC использует мультимодальные виды транспорта, включая автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный, для реализации комплексных транспортных решений.

Компания видит большой потенциал в соединении стран Центральной и Южной Азии, поскольку это самый короткий путь, соединяющий Пакистан с мировыми рынками.

Шоаиб Ахмед Хан, генеральный менеджер по аналитике NLC, принимал участие в мае текущего года в международной транспортной конференции в Ашхабаде. Тогда в ходе своей презентации он отметил, что компания покрывает тысячи километров, включая четыре пограничных терминала, и если груз прибывает в пакистанский порт Гвадар, он может быть доставлен в Ашхабад за 5-7 дней.

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Почему Южная Азия и Центральная Азия важны друг для друга? Южная Азия – это огромный потребительский рынок с населением в 2 млрд. человек. Это самый динамично развивающийся субрегион с годовым ростом ВВП на уровне 6-7%. В свою очередь, Центральная Азия, аккумулировав производственные мощности за три десятилетия развития в качестве суверенных государств и насытив внутренние рынки, стремится к активному освоению внешних рынков.

Южная Азия также интересна для центральноазиатских стран с точки зрения выхода к открытым морям. Ведь страны, не имеющие доступа к морским портам, тратят 18% экспортных доходов на транспортные расходы. ///nCa, 15 июля 2023 г.