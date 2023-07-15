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Морской торговый флот Туркменистана наращивает грузо- и пассажироперевозки

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За январь – июнь 2023 года общий объем перевозок грузов судами Морского торгового флота Туркменистана увеличился на 31,4 % и составил 1,15 млн. тонн по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, сообщает пресс-служба флота.

В целом план по грузоперевозкам за первое полугодие текущего года выполнен на 132,2 %.

Грузооборот за январь-июнь 2023 года составил 476,838 млн.тн.км, что на 28,7% больше в годовом исчислении. План по грузообороту за январь-июнь реализован на 230,8%.

Пассажирооборот за январь-июнь 2023 года увеличился на 100,8% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и превысил 3,7 млн.пасс.км. Выполнение плана составило 234,0%.

Морской торговый флот Туркменистана имеет 20 судов. Основной деятельностью флота является: водная транспортировка груза, услуги по перевозке пассажиров, автотранспорта, сухих грузов, нефти и нефтепродуктов, а также оказание агентских услуг.

Акционерами Закрытого акционерного общества «Морской торговый флот» являются агентство Морского и речного транспорта «Туркмендениздеряёллары», Международный морской порт Туркменбаши, Производственное объединение «Деряёллары», Закрытое акционерное общество «Алтын Асыр». ///nCa, 15 июля 2023 г.

 

 

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