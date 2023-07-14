Укрепление местного и национального потенциала по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них в Туркменистане

Ашхабад, 13 июля 2023 г. – При наличии почти всех видов стихийных бедствий страны Центральной Азии имеют историю повторяющихся бедствий, которые приводили к значительным экономическим и человеческим потерям. Землетрясения являются одними из наиболее разрушительных, приводя к человеческим жертвам и повреждению инфраструктуры, как показали недавние события в Турции. Необходимость систематически снижать возрастающее воздействие бедствий получает признание в связи с воздействием изменения климата, которое ясно показало необходимость ускорения действий по снижению риска бедствий, обеспечению устойчивости и адаптации к изменению климата.

ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана укрепляют свой местный и национальный потенциал по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию в рамках региональной программы «Укрепление местного и национального потенциала по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию в странах Центральной Азии с высоким риском землетрясений и стихийных бедствий», финансируемой Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA) и реализуемой во всех пяти странах Центральной Азии.

В рамках этой программы почти 1000 школьников, 400 директоров и учителей из 10 целевых школ, а также более 300 сотрудников и волонтеров Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ) в Ашхабадском, Ахалском, Дашогузском и Лебапском велаятах приняли участие в серии мероприятий по укреплению потенциала и имитационных учениях, организованных Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в сотрудничестве с Министерством обороны, Министерством образования и НОКПТ с мая по июль 2023 года. Мероприятия включали в себя укрепление потенциала по адаптации к изменению климата, снижению риска бедствий, оказанию доврачебной помощи, внедрению инструментов и механизмов подотчетности перед пострадавшим населением и обновление планов управления снижением риска бедствий.

В рамках той же программы, ЮНИСЕФ оказал поддержку в укреплении потенциала национальных партнеров в области обеспечения готовности с помощью систем и программ социальной защиты, реагирующих на чрезвычайные ситуации. Эта поддержка включала региональный семинар в Алматы и национальный тренинг «Расширение экстренных денежных переводов в ответ на кризисы» в марте и июле 2023 года с участием представителей Министерства обороны, Отдела чрезвычайных ситуаций и спасательных работ, Министерства труда и социальной защиты, Министерство финансов и НОКПТ. Кроме того, ЮНИСЕФ оказал поддержку Правительству Туркменистана в проведении Оценки готовности системы социальной защиты к чрезвычайным ситуациям, которая включала готовность системы социальной защиты Туркменистана оказывать денежную помощь во время чрезвычайных ситуаций людям, пострадавшим от потрясений и стихийных бедствий.

Предварительные результаты этой оценки были представлены соответствующим партнерам, а также были обсуждены потенциальные возможности и подробные рекомендации (по политическим, программным, системным и соответствующим аспектам) по внедрению предоставления экстренных денежных переводов в Туркменистане.

О программе: Программа « Укрепление местного и национального потенциала для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них в странах Центральной Азии с высоким риском землетрясений и стихийных бедствий», финансируемая ЮСАИД, реализуется в пяти странах Центральной Азии. Она направлена на обеспечение совместной готовности и устойчивости с упором на укрепление потенциала и повышение готовности и реагирования на землетрясения в странах с высоким риском в Центральной Азии посредством предварительного размещения критически важных предметов снабжения, мероприятий по снижению риска на уровне школ и сообществ на национальном уровне. Вышеупомянутые мероприятия дополняются региональными семинарами, направленными на наращивание потенциала в области гуманитарных денежных переводов, поставок и закупок, а также гендерного равенства в чрезвычайных ситуациях. Программа предоставляет возможность детям, учителям, родителям и членкам сообщества, особенно в районах, подверженных стихийным бедствиям, понять и управлять рисками, научиться справляться с различными чрезвычайными ситуациями, такими как наводнения, оползни или землетрясения, посредством участия в процессах обеспечения готовности к стихийным бедствиям, реализуемым на уровне школ и сообществ. Бюро USAID по гуманитарной помощи (BHA) инвестировало 1 650 000 долларов США для двухлетней реализации программы в 5 странах Центральной Азии. ////ЮНИСЕФ Туркменистан, 13 июля 2023 г.