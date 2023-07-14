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Туркменские ученые создали инновационное приспособление для капельного орошения

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В Центре технологий Академии наук Туркменистана разработан инновационный инъектор для капельной оросительной системы, который экономит воду, создаёт условия для развития полезных для питания растений микроорганизмов и утилизации многих видов производственных выбросов, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Прибор сделан из комовой серы, активированного угля, металлической стружки, речного песка и масложирного соапстока, или возвратных промышленных отходов, представляет собой трубку с канальцами, которая закапывается вглубь до самого основания.

Инъектор связан с общей системой водоподачи, доставляет влагу и питательные элементы непосредственно к корневой системе.

Таким образом, вода напрямую не соприкасается с надземными частями растений, что приостанавливает процессы гниения и размножения грибков.

Также в Центре разработан состав «экогранул», которые в некоторой степени способствуют обессоливанию земель, усвоению сельхозкультурой необходимых микроэлементов, формированию полезной почвенной микрофлоры.

Смесь изготовлена из кальцинированных водорослей, микроэлементов термоминеральной воды, гашёной извести, цеолита и других добавок, является отходным материалом очистки водоёмов и каналов. Эмульсией с добавкой можно опрыскивать стебли растений. ///nCa, 14 июля 2023 г. (источник фото – газета “Нейтральный Туркменистан”)

 

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