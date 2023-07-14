Центральноазиатский форум по безопасности и сотрудничеству в Астане рассматривает роль региона в меняющейся геополитической обстановке

13 июля в Астане завершил работу первый день Центральноазиатского Форума по безопасности и сотрудничеству «Азия в меняющемся мире: повестка для будущего».

Новая диалоговая площадка по вопросам сотрудничества в Центральной Азии объединила экспертов ведущих научно-исследовательских центров мира, стран Центральной Азии, международных и региональных организаций. Форум проводится совместно Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и МИД Казахстана.

Мероприятие торжественно открыл директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов. В своей речи он отметил быстрый экономический и технологический прогресс Азии, растущее геополитическое значение Азии в мире и важность проведения форума в нынешних реалиях.

По его словам, эта встреча предоставляет уникальную возможность для обсуждения актуальных вопросов, стоящих на повестке дня перед азиатскими странами и Казахстаном в том числе. Особенность форума – широкая экспертная репрезентативность. Это площадка для диалога между «мозговыми центрами» стран азиатского континента, тесно работающими с центрами принятия решений, что определяет сугубо практическую направленность работы форума.

Форум объединил ведущих экспертов и интеллектуалов из 25 стран мира. По словам главы КИСИ, они собрались с одной целью: способствовать углублению регионального сотрудничества, обменяться информацией и идеями о трансформации миропорядка, а также совместно искать новые решения для наиболее серьезных проблем безопасности Азии.

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, выступая на форуме, выделили конкретные области, касающиеся безопасности и требующие особо внимания в Центральной Азии. Речь шла об управлении водными ресурсами региона, урегулированности пограничных вопросах и афганской проблематике.

«Я хотел бы выделить несколько конкретных вопросов, требующих пристального внимания для будущего развития Центральной Азии. Это нехватка воды, окружающая среда, пограничный спор и ситуация в Афганистане. Справедливое и рациональное распределение водных ресурсов стало серьезной проблемой во времена роста населения и нехватки водных ресурсов. По этой причине Казахстан предлагает создать региональный гидроэнергетический консорциум. В то же время наша страна занимается восстановлением Аральского моря через Международные фонды, которые мы создали вместе с нашими партнерами в Центральной Азии в начале 1990-х годов», — отметил министр (Kazinform, 13 июля).

Говоря пограничных вопросах, Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан подписал соглашения о границах со всеми соседями и готов поделиться своим опытом.

«Обеспечение безопасности в Центральной Азии означает установление мира и стабильности в Афганистане. На наш взгляд, Афганистан нуждается в международной поддержке для координации действий ООН. Установление мира в Афганистане напрямую повлияет на стабильность не только в Центральной Азии, но и в Азии и Европе в целом. С этой целью рекомендуем Казахстану создать в Алматы хаб ООН по устойчивому развитию Центральной Азии и Афганистана», — продолжил глава МИД Казахстана.

В целом, Казахстана выступает за тесное сотрудничество в сферах безопасности, торговли, инвестиций, транспорта, логистики, энергетики, индустриализации, технологического развития, управления водными ресурсами, экологии, культуры и образования.

Как подчеркнул Нуртлеу, Казахстан уделяет особое внимание развитию существующих коридоров и открытию новых маршрутов с целью увеличения объема грузов, проходящих через страны Центральной Азии.

«Казахстан стремится превратить Центральную Азию в транспортно-логистический узел. Поддерживаем и продолжаем развитие трансконтинентального транспортного коридора в направлениях север-юг и восток-запад, в том числе Транскаспийского транспортного маршрута», – заявил министр.

Своим видением развития региона в современно архитектуре безопасности сотрудничества поделили представители крупных международных организаций.

Так, заместитель Генерального Секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков сказал: «Страны Центральной Азии добились огромного прогресса за последние двадцать лет в укреплении своего регионального сотрудничества и взаимодействия с международными партнерами для развития своей экономики и общества и решения общих проблем, включая терроризм. Организация Объединенных Наций благодарна за эти усилия, и вы можете рассчитывать на нашу постоянную поддержку в обеспечении мира, всеобщего процветания и прав человека».

Наталья Герман, Ассистент Генерального Секретаря, Исполнительный директор Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (КТК), отметила операцию «Жусан»: «Казахстан первым в регионе откликнулся на этот призыв и показал свое лидерство в возвращении своих граждан из зон конфликта, особенно женщин и детей. За ним последовали и другие государства Центральной Азии. Государства Центральной Азии продолжают демонстрировать твердую политическую волю к совместной работе по борьбе с терроризмом на региональном уровне».

Мысль о значимости средних и малых стран высказал Кайрат Сарыбай, Генеральный Секретарь СВМДА. По его словам, демонтаж биполярного мира резко повысил потенциал средних и малых стран, которые осознали, что могут играть заметную роль в глобальных и региональных делах, если будут объединять свои усилия. Сегодня этот процесс наблюдается по всей планете, но именно в Азии он наиболее заметен.

«Центральная Азия, без преувеличения, является сердцем СВМДА. Достаточно посмотреть на карту, чтобы увидеть, что регион Центральной Азии по всему периметру окружают исключительно государства – члены СВМДА. При этом из пяти центральноазиатских государств четыре входят в СВМДА, а одно – Туркменистан – имеет статус наблюдателя. Учитывая эти факты, можно понять, какая особая роль отведена СВМДА в Центральной Азии, и с другой стороны – насколько государства региона заинтересованы в успешной деятельности Совещания», – сказал он.

Свою оценку развития региона дала Терхи Хакала, Специальный представитель ЕС по Центральной Азии: «Диалог и обмен важны в нашем мире, и нам нужны возможности обмениваться мнениями, объяснять, слушать друг друга и понимать точки зрения друг друга. Это верно в целом, но особенно в нынешней геополитической ситуации. В настоящее время само понятие безопасности меняется и расширяется. В наши дни перед существительным «безопасность» ставится много прилагательных: мы слышим об энергетической и климатической, продовольственной, кибербезопасности и т. д. Одним из важных прилагательных в этом отношении является экономическая безопасность».

Эксперты сошлись во мнении, что для успешной реализации намеченных планов и проектов необходимо обеспечить вовлечение как политического, экспертного, так и гражданского сообщества. 14 июля дискуссии на площадках форума продолжатся.///nCa, 14 июля 2023 (на основе пресс-релизов КИСИ)