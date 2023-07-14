Саудовская Аравия примет саммит стран Персидского залива и Центральной Азии на следующей неделе



Королевство Саудовская Аравия проведет у себя 18-ю консультативную встречу лидеров Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) и саммит стран Персидского залива и Центральной Азии, сообщает AlBawada.

По данным Саудовского информационного агентства, под председательством Короля Салмана ибн Абдель-Азиза лидеры стран Персидского залива встретятся вместе с коллегами из Центральной Азии.

18-я консультативная встреча ССАГПЗ послужит платформой для дискуссий на высоком уровне, позволяя лидерам решать ключевые проблемы, обмениваться мнениями и намечать коллективный курс на будущее.

Саммит стран Персидского залива и Центральной Азии, проводимый одновременно, имеет целью простимулировать взаимодействие и сотрудничество между государствами ССАГПЗ и странами Центральной Азии.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Эр-Рияде состоялась первая министерская встреча Стратегического диалога ССАГПЗ- Центральная Азия. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Омана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. ///nCa, 14 июля 2023 г.