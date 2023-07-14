ПРООН оказывает поддержку в разработке 3-го периодического доклада Туркменистана о выполнении МПЭСКП

Ашхабад, 12-13 июля 2023 г.: В рамках проекта «Содействие в реализации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2021-2025 годы», реализуемого совместно с Институтом государства, права и демократии Туркменистана, в Ашхабаде состоялся двухдневный семинар по обсуждению Первого проекта 3-го периодического доклада Туркменистана о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП).

Семинар прошел с участием международного эксперта г-на Томаса Барановаса и собрал членов Рабочей группы Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права (Межведомственная комиссия).

Г-н Барановас проведет отдельную встречу с представителями общественных объединений в Туркменистане для обсуждения первого проекта 3-го периодического доклада Туркменистана о выполнении МПЭСКП, чтобы получить их отзывы и обеспечить активное участие общественных объединений в процессе разработки данного доклада.

По результатам семинара с Рабочей группой Межведомственной комиссии и встречи с представителями общественных объединений все предоставленные рекомендации к Проекту 3-го периодического доклада Туркменистана о реализации МПЭСКП будут включены в проект данного национального доклада, который будет далее предоставлен на рассмотрение Межведомственной комиссии.

Туркменистан ратифицировал МПЭСКП в 1997 г., а в 2011 г. представил первый периодический доклад вместе с письменными ответами на заключительные замечания Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП). Туркменистан представил свой 2-й периодический отчет в КЭСКП в декабре 2016 года и получил заключительные замечания от Комитета в октябре 2017 года.

ПРООН является давним партнером правительства Туркменистана в подготовке национальных докладов для Договорных органов ООН по правам человека. Проект 3-го периодического отчета Туркменистана о реализации МПЭСКП будет способствовать усилиям страны по выполнению своих международных обязательств в области прав человека, а также ускорит реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в стране. ///ПРООН Туркменистан, 13 июля 2023 г.