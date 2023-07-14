Глава МИД Таджкистана посетит Туркменистан

15-16 июля 2023 года Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин посетит Туркменистан с официальным визитом, сообщается пресс-служба МИД Таджикистана.

Визит состоится по приглашению заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова

В Ашхабаде запланирована встреча главы внешнеполитического ведомства Таджикистана с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и переговоры с туркменским коллегой Мередовым.

В рамках визита будут обсуждены вопросы реализации достигнутых в мае месяце 2023 года по итогам государственного визита Президента Туркменистана в Таджикистан договорённостей на высшем уровне.///nCa, 14 июля 2023 г.