News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Глава МИД Таджкистана посетит Туркменистан

Глава МИД Таджкистана посетит Туркменистан

By

15-16 июля 2023 года Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин посетит Туркменистан с официальным визитом, сообщается пресс-служба МИД Таджикистана.

Визит состоится по приглашению заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова

В Ашхабаде запланирована встреча главы внешнеполитического ведомства Таджикистана с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и переговоры с туркменским коллегой Мередовым.

В рамках визита будут обсуждены вопросы реализации достигнутых в мае месяце 2023 года по итогам государственного визита Президента Туркменистана в Таджикистан договорённостей на высшем уровне.///nCa, 14 июля 2023 г.

 

 

Related posts:

  1. Президент Туркменистана посетит Таджикистан в апреле 2023 года
  2. Президент Индии посетит Туркменистан
  3. Туркменистан посетит Министр иностранных дел Израиля
  4. Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан
  5. Президент Таджикистана посетит Туркменистан с официальным визитом
  6. Британский Министр по делам Европы посетит Таджикистан и Туркменистан
  7. Президент Кыргызстана посетит Туркменистан с официальным визитом
  8. Министр иностранных дел Китая посетит страны Центральной Азии
  9. Готовится визит Президента Туркменистана в Таджикистан
  10. ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОСЕТИТ РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan