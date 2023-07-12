ОБСЕ проводит в Ташкенте киберспортивное соревнование для стран Центральной Азии и Южного Кавказа

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Атлантический совет, Государственный департамент США и Университет Инха в Ташкенте объединились, чтобы провести междисциплинарное киберспортивное соревнование в Узбекистане.

Первое издание Cyber 9/12 Strategy Challenge было разработано специально для студентов университетов Центральной Азии и Южного Кавказа. В соревнованиях, которые проходят 11 и 12 июля, принимают участие студенческие команды из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Состязание Cyber 9/12 Strategy Challenge направлено на выявление и воспитание следующего поколения лидеров, способных противостоять вызовам кибербезопасности будущего. Созданная в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2012 году, программа Cyber 9/12 Strategy Challenge предоставляет студентам университетов из различных академических дисциплин более глубокое понимание задач киберстратегии и политики. С 2012 года конкурс расширился до одиннадцати различных площадок по всему миру.

«Атлантический совет очень рад появлению Cyber 9/12 Strategy Challenge в Центральной Азии», – сказал Сафа Шахван Эдвардс, заместитель директора инициативы Атлантического совета по кибергосударственному управлению. «Это огромное достижение для конкурсной программы Cyber 9/12, инициативы Cyber Statecraft и Атлантического совета в целом. Для нас большая честь сотрудничать с Государственным Департаментом США, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и Университетом Инха в Ташкенте в целях поддержки усилий по наращиванию киберпотенциала и развитию киберталантов следующего поколения в ключевом регионе».

«Этот конкурс нацелен на выявление и воспитание следующего поколения лидеров, что позволит нам лучше подготовиться к вызовам кибербезопасности будущего. Я уверен, что многие из сегодняшних участников станут будущими лидерами и внесут свой вклад в укрепление киберустойчивости ваших стран и регионов», – сказал посол Клеменс Коджа, исполняющий обязанности координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.

«Соединенные Штаты стремятся к дальнейшему развитию региональных партнерств для более эффективного решения динамичных проблем кибербезопасности. Это важнейшая задача для защиты как отдельных лиц, так и общества от злоумышленников. Мы рады видеть участие талантливых команд из пяти стран, и мы с нетерпением ожидаем продолжения работы с нашими партнерами по ОБСЕ и академическим и правительственным кругам Узбекистана, чтобы создать значимые возможности для студентов со всего региона учиться и сотрудничать по текущим вопросам киберпространства», – отметил посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.

Согласно сценарию состязания, участники Cyber 9/12 Strategy Challenge возьмут на себя роль старших советников в правительстве, которые занимаются расследованием значительного киберинцидента, повлиявшего на регион. Студенты-конкурсанты получат бесценный и реалистичный опыт обучения техническим, политическим и стратегическим аспектам кибербезопасности и пообщаются со старшими руководителями в области кибербезопасности. /// Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, 11 июля 2023 г. (источник фото – ОБСЕ в Узбекистане)

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