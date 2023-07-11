В Астане состоится Центрально-Азиатский Форум по безопасности и сотрудничеству



Известных интеллектуалов из 25 стран мира соберёт Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) в Астане на площадке Центрально-Азиатского Форума по безопасности и сотрудничеству.

13 и 14 июля 2023 года состоится Центрально-Азиатский Форум на тему «Азия в меняющимся мире: повестка для будущего». Он призван стать частью глобальной экосистемы наиболее авторитетных ежегодных площадок, таких как Мюнхенская конференция по безопасности, IISS-Shangri La Dialogue, Raisina Dialogue, Примаковские чтения и Международный форум Астана. Форум продемонстрирует новые форматы диалога и взаимодействия видных мыслителей и политологов из ведущих научно-исследовательских центров мира. Соорганизатором форума также выступит Министерство иностранных дел.

В мире происходят сложные геополитические сдвиги. В условиях растущей глобализации параллельно укрепляются новые форматы регионализации. Это создает повышенную конкуренцию за установление новых правил и механизмов международных отношений, включая архитектуру безопасности. В этом контексте Азия становится ключевым центром политических и геоэкономических процессов. Именно поэтому темой форума по безопасности и сотрудничеству станет Азия в меняющемся мире: повестка для будущего.

Темы дискуссий: «Глобальная безопасность Азии, перспективы будущего», «Новая континентальная взаимосвязанность Евразии: срединный коридор и диалог интеграций», «Глобальная конкуренция за инновации и «мозги»: новые технологии, искусственный интеллект и человеческий капитал» и другие. Ожидается участие представителей Японии, Китая, США, Индии, Сингапура, России, Турции и других стран.

В числе приглашенных спикеров заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков, специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала, вице-президент Национального института политических исследований Японии Нарушиге Мичишита, заместитель министра иностранных дел, президент института политических и международных исследований МИД Ирана Мухаммад Хасан Шейх Аль Ислами, профессор государственной политики Джорджтаунского университета в Катаре, руководитель отдела иранских исследований в арабском центре исследований и политических исследований Мехран Камрава и другие.///КИСИ, 10 июля 2023 г.