Глобальная мультиэнергетическая компания TotalEnergies начинает добычу на Каспийском газовом месторождении в Азербайджане

Глобальная мультиэнергетическая компания TotalEnergies и ее партнер SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) объявляют о начале добычи в рамках первой фазы разработки Апшеронского газоконденсатного месторождения в Каспийском море, сообщает TotalEnergies.

«Этот первый этап соединяет подводную добывающую скважину с новой платформой для переработки газа, которая связана с существующими мощностями SOCAR. Ежесуточно на месторождении будет добываться 4 миллиона кубометров газа и 12 000 баррелей конденсата. Газ будет реализовываться на внутреннем рынке Азербайджана», – говорится в пресс-релизе.

Разработка Апшеронского месторождения обеспечивает дополнительные поставки газа для удовлетворения растущего спроса при конкурентоспособных технических затратах и низкой интенсивности выбросов парниковых газов в соответствии со стратегией TotalEnergies.

TotalEnergies и SOCAR владеют равными 50%-ными долями в проекте, которым управляет совместная компания JOCAP (Совместная операционная компания Absheron Petroleum).

Апшеронское газоконденсатное месторождение расположено на Апшеронском архипелаге Южно-Каспийского нефтегазоносного бассейна, в 85-100 км к востоку от Баку в открытом море. Глубина моря в этом районе колеблется в пределах 350-550 м с северо-запада на юг. По предварительным оценкам, углеводородные запасы месторождения составляют 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Месторождение было обнаружено в 1960 году в результате сейсморазведочных работ, проведенных азербайджанскими геофизиками, и было подготовлено к разведочному бурению в 1993 году. Разведочное бурение в этом районе долгое время не проводилось из-за глубины моря и расположения перспективных залежей нефти и газа на большой глубине (более 6000 м).

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TotalEnergies присутствует в Азербайджане с 1996 года, и помимо 50%-ной доли в проекте Апшеронского газоконденсатного месторождения, владеет 5%-ной долей в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан . ///nCa, 10 июля 2023 г.