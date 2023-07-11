News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Глобальная мультиэнергетическая компания TotalEnergies начинает добычу на Каспийском газовом месторождении в Азербайджане

Глобальная мультиэнергетическая компания TotalEnergies начинает добычу на Каспийском газовом месторождении в Азербайджане

By

Глобальная мультиэнергетическая компания TotalEnergies и ее партнер SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) объявляют о начале добычи в рамках первой фазы разработки Апшеронского газоконденсатного месторождения в Каспийском море, сообщает TotalEnergies.

«Этот первый этап соединяет подводную добывающую скважину с новой платформой для переработки газа, которая связана с существующими мощностями SOCAR. Ежесуточно на месторождении будет добываться 4 миллиона кубометров газа и 12 000 баррелей конденсата. Газ будет реализовываться на внутреннем рынке Азербайджана», – говорится в пресс-релизе.

Разработка Апшеронского месторождения обеспечивает дополнительные поставки газа для удовлетворения растущего спроса при конкурентоспособных технических затратах и низкой интенсивности выбросов парниковых газов в соответствии со стратегией TotalEnergies.

TotalEnergies и SOCAR владеют равными 50%-ными долями в проекте, которым управляет совместная компания JOCAP (Совместная операционная компания Absheron Petroleum).

Апшеронское газоконденсатное месторождение расположено на Апшеронском архипелаге Южно-Каспийского нефтегазоносного бассейна, в 85-100 км к востоку от Баку в открытом море. Глубина моря в этом районе колеблется в пределах 350-550 м с северо-запада на юг. По предварительным оценкам, углеводородные запасы месторождения составляют 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Месторождение было обнаружено в 1960 году в результате сейсморазведочных работ, проведенных азербайджанскими геофизиками, и было подготовлено к разведочному бурению в 1993 году. Разведочное бурение в этом районе долгое время не проводилось из-за глубины моря и расположения перспективных залежей нефти и газа на большой глубине (более 6000 м).

***

TotalEnergies присутствует в Азербайджане с 1996 года, и помимо 50%-ной доли в проекте Апшеронского газоконденсатного месторождения, владеет 5%-ной долей в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан .  ///nCa, 10 июля 2023 г.

 

Related posts:

  1. Global Multi-Energy Company TotalEnergies starts production in the Caspian gas field in Azerbaijan
  2. КОМПАНИЯ «ПЕТРОНАС» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАРАГОЛ-ДЕНИЗ
  3. На туркменском месторождении получен новый приток газа, качество которого соответствует международным стандартам
  4. Туркменистан объявил об открытии новых запасов на месторождении Узынада – президент совершил ознакомительную поездку в регион
  5. Концерн «Туркменнефть» предлагает возможности для инвестирования в добычу и переработку углеводородных ресурсов туркменского сектора Каспийского моря  
  6. Титаны мировой нефтегазовой индустрии продолжают осваивать углеводородные богатства Каспийского моря
  7. На месторождении «Галкыныш» введена в эксплуатацию очередная скважина
  8. SOCAR Trading SA – Бриллиантовый партнер XXVII Международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана» в Ашхабаде
  9. Президент Туркменистана принял участие в запуске строительства трех новых скважин на месторождении Галкыныш
  10. Казахстанский порт Курык и туркменская логистическая компания укрепляют партнерство на Каспии
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan