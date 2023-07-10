Анатолийская Сторона Стамбула: Сочетание Спокойствия и Оживленности

В Стамбуле, одном из самых ярких мегаполисов мира, уникальным образом переплетаются прошлое и настоящее, а также гармонично сочетаются черты европейской и азиатской культуры. Стамбул всемирно известен своими достопримечательностями: в частности, Анатолийская сторона города (расположенная на азиатском континенте) снискала славу сочетанием спокойствия и оживленности. Анатолийская сторона Стамбула отличается богатой красотой природы, историческими объектами, кипучей ночной жизнью, вкусной кухней и многочисленными возможностями шопинга. Далее представлено несколько лучших районов, которые можно посетить на Анатолийской стороне. Помните, что лучше всего отправиться в эту часть города с европейской стороны, переплыв прекрасный Босфор на пароме.

Удивительная атмосфера Принцевых островов

Принцевы острова, расположенные у берегов Стамбула, – это идеальный выбор для тех, кому хочется и спокойствия островной жизни, и динамизма мегаполиса. Принцевы острова находятся совсем близко к Анатолийской стороне города, среди синих просторов Мраморного моря, и знамениты своей великолепной природой, головокружительным запахом мимозы, который несет легкий бриз, и старинными особняками, где жили известнейшие писатели Турции.

Пояс исторических районов, лежащий вдоль Босфора

Сойдя с парома в Ускюдаре, сразу направляйтесь к Анатолийской крепости. По пути вы увидите очаровательные кварталы и элегантные здания, построенные сотни лет назад. Первая остановка – Кузгунджук – удивит вас своими яркими зданиями с многовековой историей, выстроенными на берегу Босфора, огромными платанами, старинными садами, где до сих пор выращивают овощи и фрукты, а также церковью, синагогой, мечетями и прелестными кафе. Бейлербейи, один из старейших кварталов на Босфоре, покоряет туристов пейзажами и дворцом султанов. Дворец Бейлербейи, расположившийся прямо под мостом, соединяющим две стороны города, стал культовым символом этой территории. Он поражает посетителей видом на Босфор, архитектурой, в которой слились восточные и западные веяния, а также неповторимой атмосферой в любое из четырех времен года. Еще один квартал Ускюдара, Ченгелькей, известен многим людям благодаря своему побережью и старинному чайному дворику с видом на мост и Босфор. Этот чайный дворик дарит прекрасную возможности выпить турецкого чая с симитом, наслаждаясь потрясающим пейзажем. Ченгелькей также знаменит старинными особняками, живописными улицами и рыбными ресторанами, где подают вкуснейшие мезе из морепродуктов.

Кадыкей: один из самых крутых районов в мире

Кадыкей по праву считается самым популярным районом Анатолийской стороны. Неудивительно, что Кадыкей дважды призвали одним из «самых крутых районов в мире», в 2019 и 2021 годах. В последнее время Кадыкей прочно занял место среди центров общественной жизни Стамбула благодаря своим кафе, пабам, ресторанам, винным погребкам и тавернам. Однако Кадыкей всегда открывается с новой стороны. Это целый город в городе, где вы встретите антикварные лавки, магазины грампластинок и букинистических изданий, аптеку, построенную век назад, и даже оперный театр. Оперный театр Сюрейя встречает приходящих на спектакли зрителей своей примечательной архитектурой и служит изящным украшением улицы Бахарийе. Спускаясь по ней пешком или на винтажном трамвае, вы попадете в очаровательный приморский район Мода. Здесь вы можете попить чай или кофе в кафе на пирсе, любуясь завораживающими видами. А если вам захочется почувствовать себя местным жителем, то теплым летним вечером устройте пикник на побережье, чтобы позже встретить там закат.

Багдадский проспект: больше, чем просто улица

Багдадский проспект, протянувшийся на 14 километров, считается самой фешенебельной улицей Анатолийской стороны, а также знаменит на весь мир своими первоклассными бутиками. На этой улице, проходящей между районами Кадыкей и Бостанджи, представлено множество местных и международных брендов из мира моды и дизайна. Помимо долгой прогулки вдоль витрин здесь можно побаловать себя всевозможными блюдами местной, международной и высокой кухни. ///nCa, 10 июля 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)